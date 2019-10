TASR

Dnes o 11:54 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní MOV trvá na presunutí olympijského maratónu z Tokia do Sappora

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v piatok obhajoval svoje plány presunúť maratón na OH 2020 z Tokia do Sappora.

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

Tokio 25. októbra (TASR) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v piatok obhajoval svoje plány presunúť maratón na OH 2020 z Tokia do Sappora. Reagoval tak na situáciu z nedávnych MS v katarskej Dauhe, kde atléti bojovali s veľkým teplom a vysokou vlhkosťou vzduchu. Na severe Japonska by malo byť v čase OH o päť až šesť stupňov chladnejšie.

Predseda koordinačnej komisie MOV John Coates uviedol, že sa stretol v piatok s tokijskou guvernérkou Yuriko Koikeovou, ktorá nesúhlasí s plánom presunúť maratón do mesta Sapporo. Pre MOV je však prvoradé zdravie športovcov.

„V MOV sme boli šokovaní, keď sme videli podmienky v Dauhe. V Tokiu by mali atléti veľmi podobné podmienky," uviedol Coates a dodal "Nechceli sme, aby sme v Tokiu videli rovnaké obrázky ako z Dauhy."

Coates dodal, že ďalšou možnosťou bol presun štartu maratónu na tretiu hodinu ráno miestneho času. Zamietli ju však z dôvodu problémov s dopravou a zlých podmienok pre kameramanov.