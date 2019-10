Klaudia Fiolová

Včera o 18:09 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Chcete, aby vaše dieťa v dospelosti dobre zarábalo? Stačí, ak mu dáte túto hračku

Detské stavebnice pomáhajú vybudovať v deťoch kreativitu a technické zručnosti. To, čo sa naučia pri stavaní napríklad Lega v detskom veku, vedia zužitkovať v dospelosti pri vytváraní rôznych projektov.

Detské hry rozvíjajú u detí jemnú motoriku — Foto: Unsplash

BRATISLAVA 28. októbra - Technické myslenie veľmi úzko súvisí s logickým myslením. Deti sa hraním s hračkami učia riešiť rôzne problémy či situácie. Sem patrí nielen orientácia v sociálnom svete, ale aj spomínané technické myslenie, ktoré je v dospelosti nevyhnutné pre množstvo užitočných profesií. Technické myslenie rozvíjajú predovšetkým hračky, kde je potrebná práca s predmetmi, resp. časťami v priestore, čiže to môžu byť rôzne stavebnice či hlavolamy.

Deti vyvíjajú stavaním stavebníc aj strategické myslenie Foto: Pixabay

Stavebnice pomáhajú vybudovať v deťoch technické zručnosti

Úlohou detí je skladať z kociek nejaký predmet, či už podľa návodu, alebo sa môžu pustiť aj do vlastnej tvorby. Keď tvoria podľa návodu, musia sa držať inštrukcií, zapájať logiku, ale aj vedieť pochopiť návod, ktorú kocku potrebujú, aká mať byť dlhá, vysoká a podobne. „Čiže dieťa sa musí naučiť vnímať detaily jednotlivých dielov, ale zároveň vedieť pochopiť kroky postupu, aby sa dostalo k samotnému celku. Pokiaľ dieťa tvorí samo, bez toho aby sa držalo návodu, tak rozvíja nielen svoje technické myslenie, ale aj tvorivosť, samostatnosť a rieši aj problém, ako skonštruovať stavbu a dosiahnuť to, aby aj plnila účel, napr. keď si stavia autíčko alebo domček zo stavebnice,“ hovorí školská psychologička Paulína Bartková.

Deti môžu skúsenosti so stavebnicou preniesť aj do dospelosti

Deti si môžu do vyššieho veku z detstva prenášať napríklad schopnosť analyzovať výsledok do jednotlivých krokov, ako dosiahnuť cieľ a takisto aj schopnosť pohybovať s predmetmi. Často sa stáva, že aj dospelý človek sa rád zahrá so stavebnicou a vníma to ako formu relaxu. „Už v prvej fáze po otvorení, je zrejmé že, bez plánu, ako začať stavať sa nikam neposunieme, takže dobrá stratégia, plánovanie a management sú kľúčové. Po otvorení návodu si človek hneď uvedomí genialitu výrobcov, pretože na postavenie akejkoľvek stavebnice nemusíte vedieť čítať a nepotrebujete vedieť ani žiadny cudzí jazyk, lebo inštrukcie sú jasne znázornené a stačí ich len nasledovať,“ povedal pre Dobré noviny o jeho zážitkoch s Legom 27-ročný Jakub z Bratislavy.

Pri stavbe Lega je takisto nevyhnutá neustála koordinácia očí a rúk a rozvoj jemnej motoriky, ktorá je pri niektorých profesiách kľúčová. U detí je práve stavebnica vynikajúci spôsob, ako jemnú motoriku rozvíjať. „Akékoľvek činnosti, hry, kde dieťa musí používať drobné predmety rozvíjajú jemnú motoriku. Či už je to kreslenie, skladanie stavebníc, ručné práce, alebo pomoc v kuchyni pri varení, vyžaduje to od dieťaťa skĺbenie mnohých pohybov a využitie primeranej sily, resp. jemnosti, aby dosiahlo, určitý výsledok. Stavebnice k tomu rozhodne napomáhajú, pretože dieťa musí manipulovať s veľmi malými dielikmi a umiestniť ich na dané miesta,“ vysvetľuje psychologička. Deti, ktoré sa hrajú so stavebnicami majú lepšie predpoklady pre rôzne činnosti, majú rozvinutý určitý cit pre detail a vedia si prispôsobiť aj silu, pri rôznych činnostiach, ako sú napr. drobné opravy, pri ktorých treba mať určitý jemnocit.

To čo sa dieťa naučí v rannom veku zúžitkuje aj v dospelosti Foto: Pixabay

U detí sa s pomocou hier rozvíja kreativita, trpezlivosť a fantázia

„Deti s pomocou hier filtrujú svoj vnútorný svet, ktorý nie je vždy rodičom jasný. Preto zvyknem ako psychologička odporúčať rodičom, že ak nevedia, čo dieťa rieši, nech si všímajú, ako sa hrá, čo sa hrá. Platí to aj o kreslení,“ prezradila školská psychologička. Samozrejme, deti sa hraním s inými deťmi učia spolupráci, zdieľaniu vecí, vzájomnej pomoci, ale takisto aj hľadajú svoju pozíciu v skupinke. Niektoré dieťa je to, ktoré vedie, iné je to, ktoré sa prispôsobí. „Na nás dospelých je ich viesť, aby ten, čo rád vedie a usmerňuje, vedel prijať aj názory a pokyny iného dieťaťa a zase to, ktoré sa „iba“ prispôsobuje, tomu my dospelí môžeme dodávať odvahu, že môže skúsiť aj ono vymyslieť, či viesť hru. Ale to už je potom o neustálej komunikácii s dieťaťom,“ dodala psychologička Bartková.

Najlepšie platené zamestnania na Slovensku sú práve tie, kde je potrebná technická zručnosť

Dieťa sa učí používať určité postupy podľa návodu a neskôr zapája aj svoju vlastnú tvorivosť. Raz to môže byť domček, inokedy autobus, neskôr hotel a napokon vrtuľník. Je to o skúšaní, o jeho trpezlivosti, o jeho detskom svete, plnom snov, ktorý je dospelákom niekedy cudzí. „Pri skladaní stavebnice sa často dejú veľmi zaujímavé a dôležité procesy, ktoré si ani neuvedomujeme, a napriek tomu nám môžu pomôcť v osobnom a osobnostnom raste. Vždy je dôležité mať plán a stratégiu, takže každá jedna stavebnica sa vlastne v myšlienkovom postupe vôbec nelíši od niekoľko miliónového projektu, ktorý takisto ako tá vaša stavebnica, potrebuje dobrý management, aby bol úspešné dokončený. Takže o tom, či pri hraní sa s legom treba zapájať aj rozum a kreativitu, niet pochýb,“ povedal Jakub z Bratislavy. Podľa štatistík, ktoré boli uverejnené na stránke trendyprace.sk, medzi najlepšie platené zamestnania na Slovensku patria práve tie, kde je potrebná technická zručnosť. V tabuľkách sa na popredných miestach umiestnili zamestnania ako mechanik, strojár, technik, chirurg, IT manažér, softvérový inžinier alebo chemický inžinier.