Kristián Plaštiak

Dnes o 11:00 čítanie na minútu 0 zdieľaní Toto je moment, keď sa 10-mesačný chlapček prebral z kómy. Lekári tvrdili, že sa to nikdy nestane

Malý Michael potrebuje pomoc a tú mu môžete poskytnúť aj vy z pohodlia domova. Rodičia potrebujú peniaze na náročnú operáciu v americkom Bostone.

— Foto: GoFundMe

BRISTOL 25. októbra - Keď v marci toho roka zlyhalo srdce 10-mesačnému Michaelovi Labuschagneovi, rodičia s ním ihneď bežali na pohotovosť. Dieťa upadlo do kómy a lekári rodičom oznámili, že už nikdy neotvorí oči. Malý bojovník všetkých v bielych plášťoch a s titulmi presvedčil o opaku. Po piatich dňoch sa prebudil a rodičia uvideli jeho úsmev. Informuje o tom Daily Mail.

Malý zázrak

„Keď mal štrnásť týždňov a tri dni, išiel do postieľky rovnako ako iné deti,“ spomína v rozhovore pre Daily Mail Michaelova matka Emma. „O piatej hodine v noci mu zlyhalo srdiečko. Slová nedokážu opísať bolesť, akú sme v tej chvíli cítili,“ priznala mama. Zúfali rodičia hľadeli, ako sa dieťa darmo pokúšalo nadýchnuť. Neváhali ani minútu a bežali s ním do nemocnice, aby vyhľadali lekársku pomoc. „Podobné komplikácie prežije iba 7 % pacientov,“ dodáva 27-ročná matka troch detí.

Stuart a Emma Labuschagneovci prišli do nemocnice so svojím synom, ktorý mal v tom čase iba 14 týždňov. V anamnéze lekárom opísali, ako Michael prestal dýchať a nedokázal sa nadýchnuť. Chlapček bol v opatere doktorov najbližších päť dní, v kóme. Keď znížili množstvo sedatív, Michael otvoril oči a usmial sa na svojho 28-ročného otca.

Chvíle po tom, čo sa 14-týždenný chlapček prebral z kómy. Foto: GoFundMe

Potrebuje operáciu

Neskôr sa dozvedeli, že zlyhanie chlapcovho srdca zapríčinil raritný nádor na srdci (v medicínskej histórii je zdokumentovaných 200 prípadov ochorenia srdcového fibromu). Rodičia boli odhodlaní pomôcť svojmu synovi, preto začali pátrať po nemocnici, v ktorej by odborníci dokázali chlapcovu diagnózu odstrániť. Našli takú v ďalekom Bostone. Aby bola operácia možná, do šiestich mesiacov musia nahromadiť 135-tisíc € (v tom čase by malo byť srdce dostatočne veľké na operačný zákrok).

Milujúci rodičia založili zbierku, ktorá funguje na internetovej stránke GoFundMe, a prispieť môžete aj vy. V čase písania tohto článku bolo vyzbieraných 25-tisíc libier zo 120-ich tisícov, ktoré tvoria cieľovú sumu. To je jedna pätina. Pomôžte malému Michaelovi, aby sa aj naďalej mohol na rodičov usmievať.