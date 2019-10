Slovan v smolnom zápase podľahol Wolverhamptonu. Nezaslúžili sme si prehrať, tvrdí Greif

Bratislava 24. októbra (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava prehrali vo štvrtkovom domácom zápase 3. kola K-skupiny v Európskej lige UEFA 2019/2020 s Wolverhamptonom Wanderers 1:2. Zverencom Jána Kozáka patrí v tabuľke tretie miesto so štyrmi bodmi. Na vedúcu Bragu strácajú tri a na druhý Wolverhampton dva body.

Slovan sa v zápase ujal vedenia po góle Andraža Šporara z 11. minúty, po prestávke však hostia otočili výsledok. Na 1:1 vyrovnal v 58. minúte Romain Saiss a o päť minút neskôr zariadil triumf hostí z pokutového kopu Raul Jimenez.

V ďalšom zápase EL sa "belasí" predstavia 7. novembra vo Wolverhamptone.

Slovan hral zápas bez divákov pre trest od UEFA, využil však možnosť poslať do hľadiska deti vo veku do 14 rokov zo základných škôl a futbalových klubov z celého Slovenska. V hľadisku bolo napokon 20.333 divákov. Slovan hnali od začiatku dopredu, úvod bol však opatrný, hralo sa prevažne medzi šestnástkami.

V 11. minúte však poslal dlhú loptu na Šporara Rabiu, slovinský útočník si ju prikryl a po následnej strele ju aj s prispením jemného teču obrancu hostí poslal za Patricia - 1:0. Hostia vážnejšie ohrozili Greifa až v 22. minúte, brankár Slovana dobre vytesnil jedovku Vinagreho.

V 31. minúte to stredom skúsil individuálne Moha, ale jeho strelu obrana Wolverhamptonu zblokovala. Domáci futbalisti držali súpera do konca polčasu na dištanc, "Wolves" vážnejšie pohrozili iba po štandardke a následnej hlavičke Bolyho v 36. minúte.

Po prestávke začali hostia náporom. Šprint striedajúceho Traoreho narobil obrane Slovana problémy, následný center odvrátil Medveděv. Hosti však zostali pri lopte a vo výbornej príležitosti sa ocitol Gibbs-White. Jeho slabú strelu však Greif chytil.

V 57. minúte poslal Holman do šance Šporara, ten vystrelil ľavačkou prudko aj presne, ale Patricio stál na správnom mieste a loptu vyrazil. V 58. prišlo vyrovnanie hostí. Saiss napriahol z 20 metrov, jeho strelu jemne tečoval Abena, čo pomýlilo Greifa - 1:1. O päť minút neskôr už hostia viedli. De Marco v šestnástke postrčil Jimeneza a faulovaný hráč sa z nariadeného pokutového kopu nemýlil.

Tréner Kozák sa snažil oživiť hru Slovana striedaním, jeho zverencom však postupne dochádzala para. Angličania čakali na protiútoky a snažili sa definitívne rozhodnúť. Ich snahu narušil Diogo Jota, ktorý dostal v 87. minúte červenú kartu. Slovan sa nadýchol k záverečnému náporu, ale gól už nepadol a tak si "belasí" pripísali prvú prehru v EL.

Hlasy po zápase /zdroj: RTVS, TASR/:

Ján Kozák ml., tréner Slovana: „Odohrali sme nešťastný zápas, nezaslúžili sme si prehrať. Urobili sme isté chybičky a súper ich potrestal. Brankár súpera predviedol skvelé zákroky. Sme sklamaní, chýbalo trochu šťastia a o niečo viac dobrých riešení. Aspoň bod sme si zaslúžili. Sme na dobrej ceste, odohrali sme vyrovnaný zápas s mužstvom z Premier League. Musíme makať, aby ďalšie zápasy boli ešte lepšie."

Nuno Espírito Santo, tréner Wolverhamptonu: „Sme šťastní, hráči podali dobrý výkon a po otočení výsledku sme zvíťazili. V prvom polčase sme trpeli, tam nie som spokojný, ale v druhom sme sa zlepšili a sme naozaj šťastní. Potešili sme našich fanúšikov, ktorí tu nemohli byť. Je to pozitívny výsledok a ideme ďalej. Atmosféra bola hlučná a bolo lepšie, že sa nehralo pred prázdnymi tribúnami. Dôležité je, aby tá mládež vedela, prečo tu mohla byť, a že rasizmus nemá vo futbale miesto."

Vernon de Marco, obranca Slovana: „Za predvedený výkon sme si zaslúžili minimálne remízu. Prvý polčas sme zvládli veľmi dobre, v druhom sme mali problémy. Bol to ťažký zápas. Pred penaltou tam trochu bol kontakt, on spadol, rozhodca to mohol aj nemusel odpískať. Ideme ďalej bojovať."

Dominik Greif, brankár Slovana: „Podali sme v oboch polčasoch dobrý výkon, nezaslúžili sme si prehrať. Keď hrajú väčšie kluby proti menším, aj keď sa natrápia, tak dokážu uspieť. V stredu sa to potvrdilo v dueli Ligy majstrov medzi Slaviou Praha a Barcelonou. Deti z celého Slovenska dnes vytvorili fantastickú atmosféru, mal som zimomriavky."

Andraž Šporar, útočník Slovana: „Pri oboch góloch sme spravili veľké chyby, ktoré sa dnes na európskej úrovni nerobia. Máme však pred sebou ešte tri zápasy, všetko je otvorené."

Jurij Medveděv, obranca Slovana: 2Musím byť úprimný. Bol to asi náš najlepší zápas po hernej stránke. Odohrali sme vyrovnanú partiu s tímom z Premier League. Ale šťastie sa nám otočilo chrbtom. Súper nemal ani šance a dal nám dva góly. Bohužiaľ."