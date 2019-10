Kristián Plaštiak

Dnes o 17:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Vojnový veterán v hospici mal posledné želanie. Ešte raz sa pomaznať s jeho najlepším priateľom

Keď zavolali majiteľovi miestnej organizácie za záchranu zvierat, neváhal ani minútu. Chcel splniť posledné želanie 69-ročného muža.

— Foto: Facebook/Albuquerque Animal Welfare

ALBUQUERQUE 24. októbra - John Vincent má 69 rokov a radí sa k vyslúženým vojakom a veteránom z vietnamskej vojny. Keď ho pred nejakým časom vzali do hospicu, kde mal dožiť svoj život, jediné, po čom túžil, bolo rozlúčiť sa so svojím milovaným štvornohým chlpáčom Patchom. Keďže pán Vincent nemá nijakú blízku rodinu, potom čo nastúpil do zdravotníckeho zariadenia, 6-ročného psíka rasy Jorkšírsky teriér mu vzalo miestne Oddelenie zvieracieho blaha (Animal Welfare Department). Informuje o tom CNN.

Nerozluční priatelia

Adam Ricci, jeden zo šéfov AWD, v rozhovore pre CNN uviedol, že ide o bežný postup, ktorý čaká na všetkých domácich miláčikov v podobných situáciách. Keď ho veterán kontaktoval s prosbou o jedno posledné stretnutie so zvieraťom, Ricci nemohol odmietnuť. „Okamžite sme súhlasili,“ opisuje chvíle po telefonáte, „skontaktovali sme sa s hospicom, aby sa veci pohli.“

Opäť spolu

V piatok minulého týždňa (18.10.) sa priatelia opäť stretli. Patch strávil čas na Vincentovej posteli, zatiaľ čo veterán sa s ním maznal. Bolo očividné, že sa zo psej prítomnosti veľmi teší. „Bol s ním celý deň. Bol to ich posledný spoločný deň,“ dodáva Ricci.

John Vincent túžil po tom, aby sa ešte aspoň raz stretol so svojím malým priateľom. Foto: Facebook/Albuquerque Animal Welfare

Vznikol poradovník adeptov na adopciu

Po stretnutí sa psík vrátil do útulku. No zdá sa, že na nový domov nebude musieť čakať dlho. Príbeh o jeho majiteľovi koluje internetom, ľudia si ho zamilovali (rovnako ako Patcha), a dá sa očakávať, že vznikne skupina ľudí, ktorí si Patcha budú chcieť adoptovať. Ricci dodáva, že najradšej by ho prenechali niekomu z miestnych.