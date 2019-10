TASR

Kráľ podsvetia Al Capone bol krutým postrachom nepriateľov. Osudovými sa mu ale nestali vraždy

Jeho meno sa na verejnosti stalo synonymom pre organizovaný zločin.

Al Capone — Foto: TASR/AP

New York/Bratislava 24. januára (TASR) – Americký gangster Al Capone je dodnes považovaný za typického predstaviteľa mafiánskeho bossa. Jeho meno sa na verejnosti stalo synonymom pre organizovaný zločin.

Obávaný "capo di tutti capi" - šéf všetkých šéfov o sebe hovorieval, že je ako každý iný obchodník, ktorý sa jednoducho venoval iba ponuke a dopytu. Al Capone, celým menom Alphonse Gabriel Caponi, sa narodil 17. januára 1899 v americkom New Yorku do chudobnej mnohočlennej rodiny prisťahovalca z talianskeho Neapola. Na gangsterskú dráhu sa vydal už v detstve.

Povesť tvrdého chlapa

Z neposedného chlapca vyrástol brutálny mladík, ktorý už v 14 rokoch opustil školu, keď zbil učiteľa. Čas trávil s gangmi pozostávajúcimi z podobne zmýšľajúcich výrastkov, ktorí sa realizovali najmä v početných pouličných šarvátkach. Z tohto obdobia pochádzali aj jeho jazvy na tvári, podľa ktorých dostal prezývku Scarface (Zjazvená tvár).

Strelná zbraň, ktorá patrila legendárnemu Al Caponemu Foto: TASR/AP

Postupne sa mladý Al Capone dostal do centra organizovaného zločinu, prostitúcie a hazardných hier. Získal povesť tvrdého chlapa, ktorý si dobre počínal pri násilných akciách a ovládal boj päsťami aj zbraňami. Viaceré obvinenia z vrážd mu nikdy nedokázali.

Po čase začala byť pre neho pôda v New Yorku horúca a presťahoval sa do Chicaga. Tu sa najskôr včlenil do podsvetia a keď sa v máji 1920 zbavil dovtedajšieho bossa Jima Colosima, zaujal jeho miesto. Všetci sa ho báli, pretože pri obhajobe svojich záujmov neváhal použiť tie najkrutejšie prostriedky.

Čoskoro ovládol americký stredozápad a topil sa v bohatstve pochádzajúcom z organizovaného zločinu. Kúpil si politikov aj policajtov. Obdobie prohibície prialo jeho nelegálnemu obchodu s alkoholom. Mal svoju armádu 700 dokonale ozbrojených mužov a podplácal 60 percent policajtov v Chicagu.

Nebol nedotknuteľný

Za svoje úspechy vďačil rozsiahlemu spravodajskému aparátu. Všade mal svojich informátorov, od čašníkov, nočných vrátnikov, úradníkov, predavačov, čističov topánok až po sekretárky či chyžné. Chicago bolo v tomto období svedkom mnohých naháňačiek čiernych limuzín, z ktorých tvrdí chlapci strieľali po sebe samopalmi.

Ani veľký šéf však nebol nedotknuteľný. Al Capone sa opakovane dostal do väzenia, vďaka svojim známostiam bol ale onedlho na slobode. Štát sa s ním pustil do nerovného zápasu, postupne okliešťoval jeho aktivity, prekážal mu v obchodovaní a gangster sa dostal do finančných ťažkostí.

Al Capone Foto: Wikimedia Commons/Miami Police Department

Dokázali mu daňové úniky

Keďže na čas vrážd, z ktorých ho podozrievali, mal nepriestrelné alibi, pokúsili sa ho dostať za mreže za daňové zločiny. S nasadenými ľuďmi mu nakoniec dokázali daňové úniky. Al Capone sa chcel s vládou dohodnúť na výške trestu, ale dali mu najavo, že sudca je nezávislý.

Z procesu, ktorý sa začal 18. októbra 1931 a trval 12 dní, vyšiel s trestom 11 rokov väzenia, 50.000 dolárov pokuty a 20.000 dolárov súdnych trov. Ešte v ten večer sa ocitol v cele. Po neúspešnom odvolacom pojednávaní ho previezli do väzenia v Atlante.

V Alcatraze sa mu poriadne zhoršilo zdravie

V roku 1934 sa dostal do Alcatrazu, obávaného ostrovného väzenia s vynikajúcou stravou, kde sa dodržiaval režim ticha. Väzni mohli rozprávať iba hodinu denne. Toto na Al Caponeho veľmi negatívne doliehalo.

Zhoršil sa mu zdravotný stav (prejavil sa u neho syfilis) a 16. novembra 1939, po siedmich rokoch, šiestich mesiacoch a štrnástich dňoch, po zaplatení dlhov a súdnych trov, vyšiel na slobodu oslabený, chorľavý a zlomený človek.

Legendárny Al Capone zomrel vo svojom dome v Miami 25. januára 1947 na srdcový infarkt vo veku 48 rokov. V tom čase bol už pod vplyvom choroby mentálne na úrovni dvanásťročného dieťaťa. Jeho skromný pohreb v Chicagu sledovalo iba niekoľko tajných agentov.