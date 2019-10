Klaudia Fiolová

Morgan Freeman premenil svoj ranč s rozlohou 124 hektárov na raj pre včely. Chce pomôcť ich záchrane

Nadaný filantrop pravidelne prispieva organizáciám, ktoré ochraňujú prírodu.

Morgan Freeman venoval svoj pozemok na záchranu včiel — Foto: Facebook/Morgan Freeman, Pixabay

MISSISSIPPI 24. októbra - Obľúbený hollywoodsky herec má srdce zo zlata. Morgan Freeman sa najviac preslávil svojimi hereckými výkonmi, no málokto vie, že investuje milióny dolárov do rôznych projektov na ochranu našej planéty. Hoci by mohol svoje zárobky minúť aj na seba, on chce využiť finančné prostriedky na dôležitejšiu vec. Náruživý filantrop sa snaží ochraňovať životné prostredie. Pravidelne podporuje rôzne „eco-friendly“ organizácie ako napríklad One Earth. Po novom sa rozhodol pomôcť najdôležitejšiemu organizmu na planéte, ktorý je zároveň aj ohrozeným druhom.

Herec miluje zvieratá Foto: Facebook/Morgan Freeman

Herec sa rozhodol pomôcť tým najšľachetnejším spôsobom

Svoj 124-hektárový pozemok premenil na včeliu rezerváciu v Mississippi. Posledné štúdie poukazujú na to, že populácia včiel sa za posledné roky zmenšila až o 90 %. Hlavým dôvodom je používanie nebezpečných pesticídov a úbytok kvetín a lesov v dôsledku klimatických zmien. Od včiel pritom závisí až 90 % svetovej populácie. Herec verejne o svojej láske k včelárstvu po prvý raz prehovoril ešte v roku 2014. Stalo sa tak v The Tonight Show s televíznym moderátorom Jimmym Fallonom. V tom čase Morgan ešte len začínal, a tak sa dvojica rozprávala o jeho dovtedajších skúsenostiach a zážitkoch s včelami. Morgan prezradil aj to, čo ho motivovalo, aby s včelárstvom vôbec začal. „Existuje spoločné úsilie o prinavrátenie včiel späť na našu planétu. Neuvedomujeme si, že sú základom rastu planéty a rozvoja vegetácie,“ hovorí herec.

Herec kvôli včelám vysadil 140 stromov magnólií

Afroamerický herec dal na svoj pozemok v Mississippi preniesť 26 včelích úľov. Úle mu priviezli až z Arkansasu, lebo nechcel byť ďaleko od domova, no včely chcel mať pri sebe, aby sa o ne mohol starať. Sám ich kŕmi cukrom a vodou, takže sa im ľahšie zbiera peľ z neďalekých kvetov. Pri svojej práci nenosí ani špeciálny oblek, ktorý by ho chránil pred včelími žihadlami. V rozhovore povedal, že ho ešte nikdy žiadna nepoštípala. „Asi vedia, kto im nosí potravu, tak si v duchu hovoria, toho starého nemôžeme poštípať, lebo by bolo po jedle,“ vtipkuje Morgan. Do ich vlastného života nezasahuje, pretože ich med nezbiera. Aby sa zvieratá „cítili ako doma“, vysadil na svojom pozemku aj magnólie. Dokopy 140 stromov.