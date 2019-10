TASR

Dnes o 11:53 čítanie na minútu 0 zdieľaní Slováci v kvalifikácii na MS vo futsale zdolali Čiernu Horu

Do tzv. Elite Round kvalifikácie postúpia prví dvaja zo skupiny.

Slovenskí reprezentanti — Foto: futbalsfz.sk

Baku 23. októbra (TASR) - Slovenskí futsalisti suverénne zvíťazili v stredu v úvodnom zápase na turnaji hlavnej fázy kvalifikácie majstrovstiev sveta 2020 nad Čiernou Horou 5:0. V Baku sa ešte zverenci reprezentačného trénera Mariána Berkyho stretnú vo štvrtok s Moldavskom a v sobotu s domácim Azerbajdžanom.

Duel 3. skupiny rozhodli favorizovaní Slováci vďaka gólom Petra Kozára, Dušana Rafaja, Tomáša Drahovského (dva) a Gabriela Ricka. Do tzv. Elite Round kvalifikácie postúpia prví dvaja zo skupiny.

"Sme radi, že sme vstúpili do kvalifikácie víťazne. Víťazstvo sa nerodilo ľahko, súper bol fyzicky veľmi silový a vyhľadával súboje. Prvý polčas sme sa mu prispôsobili. Preto aj stav bol iba 1:0, aj keď sme mali ešte niekoľko vyložených šancí. Druhý polčas bol z našej stany už lepší, Čierna hora musela viac otvoriť hru. My sme sa zamerali viac na defenzívu a po pekných akciách strelil pekné góly. Dobre sme bránili ich power play a navýšili sme náskok. Chalanom gratulujem a ideme sa pripraviť na ďalšieho súpera, ktorým bude Moldavsko. To dnes prehralo s Azerbajdžanom 1:3 a hralo perfektne. Takže to bude veľmi ťažký súper, my ale veríme, že to zvládneme," povedal pre TASR tréner Berky.