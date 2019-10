TASR

Dnes o 11:40 čítanie na minútu 0 zdieľaní Slovan v mládežníckej Lige majstrov vyradil Ludogorec

Razgrad 23. októbra (TASR) - Juniori futbalového Slovana Bratislava postúpili do ďalšej fázy mládežníckej Ligy majstrov 2019/2020. V stredajšej odvete 1. kola síce prehrali na pôde bulharského Ludogorca Razgrad 0:1, ale následnom rozstrele z 11 m zvíťazili 4:2. Začiatkom októbra "belasí" na Tehelnom poli zvíťazili 1:0.

V ďalšej fáze sa Slovan stretne s úspešnejším z dvojice Young Boys Bern - Glasgow Rangers, v prvom súboji vo Švajčiarsku sa zrodila remíza 3:3. „Ustáli sme úvodný 20-minútový tlak súpera, potom sme však spravili vzadu jednu chybu, keď sme neodkopli loptu a Ludogorec sa ujal vedenia. Následne sme prevzali iniciatívu, darili sa nám kombinácie v strede ihriska a dostávali sme sa do streleckých pozícií. Po prestávke sme sa snažili vyrovnať, najmä posledných 20 minút sme zvládli fantasticky, keď sme mali oveľa viac síl než Ludogorec. Škoda, že sme nevyužili naše dobré príležitosti, kvôli čomu zápas dospel do penált. V nich boli hrdinami štyria naši hráči, ktorí skórovali a taktiež brankár Trnovský, ktorý chytil dva pokutové kopy. Nesmierne sa tešíme, dnešný úspech radíme veľmi vysoko a sme šťastní, že ideme ďalej. Ďakujem všetkým, ktorí sa na tomto úspechu podieľali, no myslíme už na ďalšie kolo, na ktoré sa tiež zodpovedne pripravíme," povedal pre klubový web Slovana tréner Vladimír Gála.