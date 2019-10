Klaudia Fiolová

Dnes o 13:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Veľká mapa bezobalových obchodov a second-handov. Na týchto miestach nakúpite ekologickejšie

Inštitút cirkulárnej ekonomiky má na svedomí vytvorenie interaktívnej mapy, vďaka ktorej sa každý ľahko zorientuje v udržateľnej Bratislave.

— Foto: Pexels, Facebook/Inštitút Cirkulárnej Ekonomiky

BRATISLAVA 24. október - Interaktívna mapa, pomocou ktorej ľahko nájdete ekologické miesta v Bratislave. Šetrenie životného prostredia a udržateľnosť patria medzi najdiskutovanejšie témy súčasnosti. Čoraz viac ľudí začína žiť ekologickejšie a snažia sa to naučiť aj ľudí v ich okolí. Inštitút cirkulárnej ekonomiky sa venuje projektom, ktoré sú zamerané na to, aby sa vytváralo čím menej odpadu. Podstatou cirkulárnej ekonomiky je to, aby životný cyklus produktov bol dlhotrvácny a bezodpadový. V dnešnej spotrebnej dobe sa väčšina výrobkov vôbec nespotrebuje a rýchlo sa vyhadzuje. Nie všetko, čo sa vyrobí, sa dá aj recyklovať. Nová forma ekonomiky je pravým opakom plytvaniu zdrojov a neekologického správania. Práve spomínaný inštitút má na svedomí vytvorenie interaktívnej mapy, vďaka ktorej sa každý ľahko zorientuje v udržateľnej Bratislave.

Projekt zmapoval viac ako 400 miest v Bratislave

Naše hlavné mesto je plné miest, ktoré podporujú myšlienku zero waste, upcyklácie a zeleného podnikania. Mapa mala pôvodne len online verziu, ale autori sa rozhodli dať mape aj papierovú formu. K hotovému dielu pridala pomocnú ruku aj študentka geografie, Dominiky Lorencová. Práve Dominika robila svoju diplomovú prácu na túto tému. Všetky informácie zbierala počas leta a zoskupila ich do online podoby. Mapa slúži ako návod, ako s odpadom nakladať zodpovednejšie. Obsahuje zoznam miest, ktoré vytvárajú menej odpadu. Vďaka nej ľahko nájdete second-handy, centrá opätovného použitia, knižnice, komunitné kompostoviská a bezobalové obchody. Táto mapa pomôže všetkým zodpovedným obyvateľom a návštevníkom Bratislavy, ktorí sa chcú dozvedieť, kam sa stráca odpad, ktorý hlavné mesto denne vyprodukuje.