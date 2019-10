Kristián Plaštiak

Dnes o 10:30 čítanie na minútu 0 zdieľaní Dedinčania chcú vysadiť 5 miliónov stromov okolo ich obce. Aj z malého kúta chcú pomôcť planéte

Spolupracujú so spoločnosťou, ktorá vysadí jeden strom každých pätnásť sekúnd. Do konca roka chcú vysadiť dva milióny stromov.

— Foto: reprofoto Youtube

MEXIKO 24. októbra - Podľa rôznych výskumov je najúčinnejšou zbraňou proti odlesňovaniu opätovné zalesňovanie územia. Týmto pravidlom sa riadia aj obyvatelia dedín v štáte Campeche na juhovýchode Mexika. Tí vzali záchranu planéty do vlastných rúk a rozhodli sa ukázať, že aj z malého kúta sveta môžu urobiť zmenu, alebo k nej aspoň prispieť. Mexickí dedinčania chcú v okolí svojej obce vysadiť až päť miliónov stromov.

Mexiko je unikátne

Nie sú v tom sami. Podporuje ich Plant for the Planet (‚Saď pre planétu‘), organizácia, ktorá si vytýčila cieľ zasadenia závratného počtu jedného bilióna stromov po celom svete v období najbližších tridsiatich rokov. Ich ďalšie kroky viedli do Mexika, a to preto, že v stredoamerickej oblasti rastú stromy vďaka klíme štyrikrát rýchlejšie ako v strednej Európe.

Iniciatíva od roku 2006 zasadila po celom svete dohromady 12 miliárd stromov, pričom v súčasnosti atakuje úroveň 15-ich miliárd. Ako uvádza portál GoodNewsNetwork, každých pätnásť sekúnd zasadí nový strom.

Organizácia Plant for the Planet si vytýčila úctyhodný cieľ. Zatiaľ sa im ho darí napĺňať. Foto: MacDill AFB

„Projekt k nám [do mexického štátu Campeche] prišiel v roku 2016,“ hovorí vo videu lesná inžinierka Alejandra Rayasová. „Obdobie sadenia sa začalo pred mesiacom a vysadili sme už pol milióna stromov,“ dodáva. Jej slová potvrdzuje aj šéf výsadby Elder De La Cruz: „Naším tohtoročným cieľom sú dva milióny stromov.“

Mexičania veria, že sa im podarí ochrániť planétu aj pre budúce generácie. Foto: reprofoto Youtube

Keď stromy vyrastú, prenesú ich do prírody

Pracovníci na „farmách“ nevysádzajú akékoľvek stromy. Vyznačili si šesť druhov stromov, ktoré v danej oblasti bežne rastú. Nesmú narúšať biodiverzitu prírody, preto sadia iba „overené“ dreviny. Vysadia ich, a keď vyrastú do určitej výšky, príde na rad hnojivo. Potom sú presadené na určené miesto.

Viac sa dozviete vo videu.