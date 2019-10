TASR

Dnes o 08:38 čítanie na minútu 0 zdieľaní NBA: 50 bodov Irvinga Brooklynu proti Minnesote nestačilo, Dallas úspešný vďaka európskemu duu

Basketbalisti Denveru Nuggets uspeli v repríze semifinálového zápasu play off Západnej konferencie NBA z uplynulej sezóny, keď doma zdolali Portland 108:100.

Kyrie Irving v debute za tím Brooklyn Nets — Foto: TASR/AP

New York 24. októbra (TASR) - Basketbalisti Denveru Nuggets uspeli v repríze semifinálového zápasu play off Západnej konferencie NBA z uplynulej sezóny, keď doma zdolali Portland 108:100. Domácich viedol srbský pivot Nikola Jokič, ktorý dosiahol na 20 bodov a 13 doskokov, hoci pre problémy s faulmi odohral výrazne zmenšenú minutáž.

Najdramatickejší zápas večera videli diváci v Brooklyne. Výrazne pozmenený tím Nets podľahol Minnesote 126:127 po predĺžení. Rozohrávač Kyrie Irving, ktorý v lete prestúpil z Bostonu, sa zaskvel 50 bodmi, hoci netrafil záverečnú strelu. „Samozrejme, že pred vlastnými divákmi chcete zvíťaziť, no budeme mať ďalšiu možnosť. Toto bol dobrý štart," povedal podľa TSN Irving.

Družstvo Minnesoty v uplynulej sezóne sklamalo, nepostúpilo do play off, no napriek tomu jeho jadro zostalo v lete nezmenené. „Toto je výnimočná skupina ľudí. Ťažko takú nájdete inde v NBA. Všetci v šatni idú za jediným cieľom, zvíťaziť," povedal najlepší strelec Timberwolves Karl-Anthony Towns, autor 36 bodov a 14 doskokov.

Jeho krajan z Dominikánskej republiky Al Horford absolvoval úspešnú premiéru v drese Philadelphie. Proti svojmu predošlému tímu Bostonu zaznamenal 16 bodov, Sixers vyhrali hladko 107:93.

Nová hlavná hviezda tímu Miami Heat prekvapujúco nenastúpila na zápas s Memphisom. Jimmy Butler oznámil tesne pred duelom, že nie je pripravený, Heat napriek tomu zdolali Grizzlies pohodlne 120:101.