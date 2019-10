TASR

Dnes o 08:30 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní NHL: Pittsburgh v Tampe utrpel tretiu prehru za sebou, hrdinom Vasilevskij

Rozhodujúci gól Tampa Bay strelil 57 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času švédsky obranca Victor Hedman.

Victor Hedman po góle do siete Pittsburghu — Foto: TASR/AP

New York 24. októbra (TASR) - Hokejisti Tampy Bay zvíťazili v noci na štvrtok v zámorskej NHL na domácom ľade nad Pittsburghom Penguins 3:2. Slovenský obranca Erik Černák odohral v drese "bleskov" 17:57 min a do štatistík si pripísal jednu "mínusku", strelu na bránku, dva hity a dva bloky. Pre "tučniakov" to bola už tretia prehra za sebou.

Rozhodujúci gól domácich strelil 57 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času švédsky obranca Victor Hedman, ktorý sa presadil počas presilovky. „Nebolo príjemné začať tretiu tretinu s mankom. My sme však ukázali našu odolnosť a dokázali sme zvíťaziť. Rozhodujúcim faktorom boli presilovky," povedal Hedman, ktorý pomohol tímu k tretiemu triumfu z uplynulých štyroch stretnutí.

Hrdinom brankár Vasilevskij

Tampu opäť podržal brankár Andrej Vasilevskij, keď si pripísal 37 úspešných zákrokov. Ten najkľúčovejší predviedol dve sekundy pred koncom zápasu, keď zázračne lapačkou zlikvidoval strelu obrancu Krisa Letanga. „Bol tam veľký zmätok. Snažil som sa pokryť čo najväčšiu plochu bránky a našťastie mi puk pristál priamo v lapačke," povedal na webe NHL Vasilevskij.

Úspešný zákrok potvrdil aj videorozhodca, to musel akceptovať aj kapitán Pittsburghu Sidney Crosby: „Dúfali sme, že sme vyrovnali. Na zlomok sekundy sa zdalo, že puk prešiel za bránkovú čiaru. Videorozhodca má však k dispozícii zábery z viacerých uhlov."

„Tučniaci" otočili v druhej tretine priebežný stav gólmi Brandona Taneva a Jakea Guentzela, ale v záverečnom dejstve nedokázali udržať svoj náskok. Nepomohlo im ani 45 zákrokov brankára Tristana Jarryho. „Hral výborne, predviedol niekoľko skvelých zákrokov. Myslím si, že sme do toho dali všetko. Toto bol ďalší zo zápasov, ktoré mohli dopadnúť úplne inak, ale napokon nedopadol v náš prospech," zhodnotil tréner Pittsburghu Mike Sullivan.

Ottawa zastavila svoju sériu bez výhry

V druhom zápase si Ottawa poradila doma s Detroitom 5:2. "Senátori" tak zastavili svoju sériu prehier na štyroch, naopak, "červené krídla" nevyhrali už šesť stretnutí za sebou. Dvomi gólmi sa pod triumf Senators podpísal Anthony Duclair.

Dvadsaťštyriročný útočník zvýšil v závere druhej tretiny na 4:2 a na konci zápasu stanovil do prázdnej bránky konečný výsledok. „Po troch prehrách na ľade súperov sme neboli príliš nadšení. Získali sme iba bod zo šiestich, samozrejme, v hokeji musíte vedieť aj prehrávať, ale vždy musíte zo seba vydať všetko. Pred našimi fanúšikmi sme chceli predviesť dobrý výkon. Myslím si, že sa nám to podarilo," uviedol Duclair.

Detroitu sa podarilo v úvode druhej tretiny otočiť zásluhou Darrena Helma a Tylera Bertuzziho. Vedenie im však vydržalo iba 50 sekúnd, o tri minúty neskôr už prehrávali 2:3, keď tretí gól domácich strelil Jean-Gabriel Pageau v oslabení.

„Toto bol náš najhorší výkon v obrane za dlhú dobu. Nechcem znižovať kvalitu Ottawy, hrali dobre, ale my sme neukázali nič," skritizoval vlastných zverencov tréner Red Wings Jeff Blashill. Nešťastný zápas zažil aj útočník Detroitu Luke Glendening. V Ottawe nastúpil na svoj 700. zápas v profilige, v druhej tretine však utrpel zranenie v hornej časti tela a duel nedokončil.