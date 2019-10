TASR

Dnes o 16:00 čítanie na minútu 0 zdieľaní Folkloristi z východného Slovenska odprezentovali svoju tvorbu

Na snímke folkloristi z Prešovského kraja počas vystúpenia v rámci programu Na vichodze vešelo v Divadle Jonáša Záborského v Prešove — Foto: TASR/Maroš Černý

Prešov 23. októbra (TASR) – Folklórne súbory z Prešovského kraja, ktoré získali podporu v rámci projektu Folklór – duša Slovenska od ministerstva kultúry SR, predstavili svoju tvorbu v utorok (22. 10.) v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.

V rámci programu Na vichodze vešelo vystúpili folklórne súbory Šarišan, Raslavičan, Vranovčan, Kapušančan, Čerhovčan, Vargovčan, Topľan, Zamutovčan, folkloristi z Vyšnej Olšavy a ďalší účinkujúci.

„To, čo jednotlivé súbory predviedli, je naozaj umenie a som za to vďačný. Takéto večery a predstavenia nám ukazujú, že to, čo sme urobili, bolo správne. Verím, že všetci, ktorí prídu po nás, budú pokračovať v tradícii podpory slovenského folklóru," skonštatoval premiér SR Peter Pellegrini (Smer-SD).

Žiadostí o podporu bolo takmer 1000, úspešných žiadateľov bolo 900. Suma tri milióny eur podľa šéfky rezortu kultúry Ľubice Laššákovej (Smer-SD) nestačila na to, aby pokryli všetky požiadavky.

„Vyrátali sme si, že keby sme naozaj všetky požiadavky chceli uspokojiť, tak by sme potrebovali 13 miliónov eur. Je to pre nás veľká výzva, aby sme možno v budúcoročnom rozpočte robili všetko preto, aby sme 13 miliónov eur nepredpokladám, ale čo najviac zohnali. Žiadatelia mohli financie využiť rôznorodo. Na kroje, hudobné nástroje alebo vycestovanie, aby mohli náš folklór propagovať aj v zahraničí. Remeselníci mohli získať podporu napríklad na pomôcky, suroviny, a tak ďalej," doplnila Laššáková.

Vo Vyšnej Olšave v okrese Stropkov fungoval folklórny súbor podľa starostu obce Juraja Kasardu a zároveň jeho člena ešte za socializmu. V 90. rokoch ho obnovili. „V najlepších rokoch nás bolo 48 a teraz to pomaly upadá. Ostali sme iba my, starší, ale fungujeme. Je nás štrnásť, plus harmonikár. Snažíme sa, aby sme tradície uchovávali aj pre ďalšie generácie. Mladým sa to začína páčiť," priblížil Kasarda s tým, že v rámci výjazdového rokovania vlády v Stropkove dostali 2000 eur na kroje.

„Folklór je môj život, napĺňa ma to a oddýchnem si pritom. Nemyslím si, že folklór je staromódny, stále je moderný. Je to o tom, že rodičia nám platia, čo potrebujeme, dostávame financie aj od štátu. Peniaze chýbajú na viaceré kroje, ako aj na to, aby sme chodili na zájazdy," povedala Laura Kleinová z Folklórneho súboru Šarišan.

„Chceme ukázať, že na východe folklór žije a treba mu pomôcť, lebo škoda by bola, aby tá krása zanikla. Ľuďom chýbajú kroje, hudobné nástroje a čižmy. Keď chodia vystupovať, zaplatia šoférovi, ktorý ich dovezie, alebo hudbe a zase sú na nule. Potrebujú štartovaciu čiaru a práve projekt Folklór – duša Slovenska im ju dal," dodala organizátorka podujatia Anna Palšová.

Organizátori v závere programu odovzdali pomyselnú štafetu folkloristom zo stredného Slovenska, ktorí rovnako odprezentujú svoju činnosť.