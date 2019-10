TASR

Dnes o 16:00 čítanie na minútu 0 zdieľaní Rekonštrukcia SNG má byť dokončená v júli 2021, s interiérom v máji 2022

Na stredajšom tlačovom brífingu v rámci kontrolného dňa na stavbe to uviedla generálna riaditeľka SNG Alexandra Kusá.

Na snímke rekonštrukčné práce budovy Slovenskej národnej galérie počas kontrolného dňa — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 23. októbra (TASR) - Stavebná časť rekonštrukcie Slovenskej národnej galérie (SNG) by mala byť dokončená v júli 2021, predpokladaný termín ukončenia interiéru a expozícií je na konci mája 2022.

Celkové investičné náklady by mali dosiahnuť približne 69,5 miliónov eur. Na stredajšom tlačovom brífingu v rámci kontrolného dňa na stavbe to uviedla generálna riaditeľka SNG Alexandra Kusá. „Myslím, že je to realistický termín, čaká nás veľmi veľa interiérových prác," uviedla Kusá.

Potvrdila aj zámer rozšíriť plánovanú investičnú úlohu o prípravu a dodávku interiéru stavby (v objeme približne sedem miliónov eur), služby súvisiace s projektovými prácami, inžinieringom a stavebným a autorským dozorom (v objeme približne 2,7 milióna eur) a zvýšenie finančných prostriedkov na realizáciu stavby v objeme takmer 11 miliónov eur.

„Celkové investičné náklady by tak mali dosiahnuť približne 69,5 miliónov eur," priblížila Kusá. „Navýšenie ceny stavebných prác je potvrdené dvomi znaleckými posudkami," upozornila Kusá.

Informovala takisto, že nové odhady termínov dokončenia i objemu investícií poskytla galéria Ministerstvu kultúry (MK) SR pre podklady, ktoré chce rezort v rámci materiálu o dokončení modernizácie kultúrnej inštitúcie predložiť na vládu.

„Uvedomujeme si, že rekonštrukcia areálu SNG je jednou z najväčších investícií do kultúrnej stavby. Je symbolom nášho vzťahu ku kultúre a kultúrnemu dedičstvu, ale aj prihlásením sa k európskym hodnotám. Tak k rekonštrukcii pristupujeme," zdôraznila Kusá.

Zrekonštruovaný kultúrny stánok by mal podľa jej slov prispieť k vzdelávaniu, kultivácii a spájaniu spoločnosti. „Do nových priestorov už kurátori pripravujú výstavný plán a podobu stálych expozícií, ktoré by mali obsiahnuť široké zbierky galérie a zároveň reflektovať výsledky úspešných a dôležitých projektov z ostatných rokov," dodala generálna riaditeľka SNG.

S fyzickou realizáciou rekonštrukcie SNG sa začalo v januári 2016, pôvodne mali byť práce dokončené v závere roka 2018. Termín sa postupne posúval v dôsledku komplikovanosti celej výstavby i nevyhnutných revízií stavebných postupov súvisiacich s reálnym stavom odkrytých konštrukcií a ďalších faktorov, ako je napríklad blízkosť Dunaja, prítomnosť spodnej vody či pozostatkov minulých stavebných zásahov.

Pôvodne boli celkové náklady vyčíslené na necelých 49 miliónov eur. Do 30. septembra 2019 bolo preinvestovaných 24.133.182 eur, teda 49,54 percenta z plánovaného investičného nákladu.