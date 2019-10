TASR

Vláda na obnovu múzea Andyho Warhola v Medzilaborciach vyčlenila viac ako 7 miliónov eur

Finančné prostriedky na rekonštrukciu múzea by mali byť uvoľnené postupne.

Na snímke portfólio Kosák a kladivo od Andyho Warhola, ktoré pochádza z nízkeho nákladu desiatich kusov. Tvorí ho sedem obrazov — Foto: TASR/Michaela Zdražilová

Bratislava/Kežmarok 23. októbra (TASR) - Na rekonštrukciu Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach vyčlenila vláda v stredu 7,1 milióna eur. Rozhodla o tom na svojom výjazdovom rokovaní v podtatranskom meste Kežmarok.

Cieľom a hlavným zámerom rekonštrukcie je zatraktívnenie múzea, mesta a regiónu. Poskytnuté finančné prostriedky poskytnú múzeu súčasný vzhľad a funkčnosť zodpovedajúce 21. storočiu. V predkladanom materiáli sa uvádza, že ide o jediné múzeum Andyho Warhola v Európe a jedno z dvoch vo svete.

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach sa nachádza v priestoroch pôvodného kultúrneho domu a v súčasnosti sa delí o priestory spoločne s mestom. Samotná budova bola postavená ako kultúrne stredisko, polovica z nej bola počas výstavby adaptovaná na účely múzea.

V budúcnosti sa ráta naďalej so zdieľaním jednej budovy s mestským kultúrnym centrom, k múzeu však pribudnú nové funkcie. Ide najmä o oddychové a interaktívne zóny, letný amfiteáter na streche, ako aj ateliéry.

Prestavba múzea ponúkne do budúcna možnosti usporiadania rôznych podujatí, ako aj prezentácie umenia v exteriéri na strešnej terase, fasáde budovy i na novom námestí pred samotnou budovou.

Finančné prostriedky na rekonštrukciu múzea by mali byť uvoľnené postupne. Prvá časť vo výške dvoch miliónov eur do 31. januára 2020, do 31. januára 2021 by malo ísť o štyri milióny eur a do 31. januára 2022 o 1,1 milióna eur.