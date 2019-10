Ľubomíra Somodiová

Včera o 18:09 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Keď mama ráno na kamere videla, čo jej deti v noci vystrájali, musela sa podeliť. Toto spraví deň aj vám

Čo sa deje v detskej izbe, keď rodičia deťom poprajú dobrú noc a zabuchnú dvere? Odpoveďou môže byť aj virálne video, na ktorom braček pomáha svojej mladšej sestričke dostať sa von z postele.

Ich vzájomná pomoc je roztomilá. — Foto: Pixabay/Alexas_Fotos

BRATISLAVA, 23. októbra - Svetlá v detskej izbe sa vypli. Po malej chvíli sa udialo, niečo, čo rodičia nečakali. „Chcela by som si ľahnúť do tvojej postele, aj so svojou bábikou,“ prihováralo sa roztomilé dievčatko k veľkému bratovi. On nakoniec súhlasil. Najprv jej pred postieľku priniesol malú stoličku, aby bezpečne preliezla ohrádku. „Ďakujem Levi,“ povedala po úspešnom úteku z postieľky. „Potrebuješ ešte pomôcť?“ pýtal sa braček.

Zachránil aj jej bábiku

Dievčatko sa z postieľky dostalo bez problémov, no zabudlo si svoju prikrývku a bábiku. Brat nezaváhal a nenechal mladšiu sestru trápiť sa ďalším preliezaním. Vošiel do postieľky a vyslobodil bábiku, pričom mu sestrička asistovala. Potom si obaja spokojne ľahli do Leviho postele.