Päť vecí, ktoré dokáže vo vašom živote zmeniť očný kontakt

Reč tela vie prezradiť o tom druhom človeku viac, ako ste si možno mysleli. Očný kontakt môžete vo viacerých prípadoch využiť aj vo svoj prospech.

AUSTIN 23. októbra - Veľa ľudí sa vyhýba očnému kontaktu. Len málokto vie upriamene pozerať do očí druhého. Podľa štúdií, ktoré urobili vedci v Texase, sa ľudia pozerajú do očí len 30 až 60 % z celkového rozhovoru. To znamená, že sa skôr vyhýbajú očnému kontaktu a nepozerajú sa na toho, s kým sa rozprávajú. Aby sme vytvorili puto s tým druhým a udržali jeho pozornosť, mali by sme udržať kontakt z očí do očí minimálne 70 % času konkrétneho rozhovoru. Všetko sa to dá naučiť. Tento navonok nenápadný druh reči tela je veľmi dôležitý a prinášame vám aj fakty, prečo.

Budete vystupovať viac sebavedome

Keď sa niekomu pozdravíte, alebo začínate s niekým konverzáciu, pozerajte sa mu do očí. Je to nielen slušné, ale časom sa budete cítiť aj viac sebavedome. Ľudia, ktorí vystupujú sebavedome, sa pozerajú svojmu okoliu do očí. Uhýbanie pohľadom vyvoláva v tom druhom pocit, že ste nesmelý.

Vytvára a prehlbuje vzťahy

Letmé pohľady, dotyky a úsmevy sú to, čo je na začiatku vzťahu to najkrajšie. Skúste sa okrem nich na vášho partnera aj upriamene pozerať. Možno to bude na začiatku ťažšie a budete cítiť nervozitu. Ale časom prídete na to, že keď sa zahľadíte jeden do druhého, upevníte váš vzťah.

Ľudia si lepšie zapamätajú vaše slová

Bez ohľadu na to, či sa rozprávate s vaším šéfom, alebo s kamarátmi, pozerajte sa im do očí. Jednak skontrolujete, či vás naozaj počúvajú, a na druhej strane budete pôsobiť sebavedome. Keď sa s niekým rozprávate a zároveň sa mu pozeráte do očí, ten druhý si viac a oveľa lepšie zapamätá obsah toho, čo mu poviete. Je to dobrá technika, ktorú môžete využiť na pracovnom stretnutí alebo aj pri vašich deťoch.

Ľudia si vás ľahšie zapamätajú a urobíte dobrý dojem

Všimli ste si, že úspešní ľudia majú špecifickú reč tela a vždy sa pozerajú ľuďom do očí? Tento spôsob im pomôže v tom, aby ich ľudia počúvali a verili im. Skôr si zapamätáte človeka, ktorý je energický a venuje vám jeho pohľad ako toho, čo sa väčšinu času pozerá do zeme.

Môžete vďaka tomu odhaliť klamára

Veľakrát ste počuli už vetu: „Pozeraj sa mi do očí a povedz mi pravdu“. Nie náhodou sa to tak hovorí. Ľudia, ktorí sa pozerajú upriamene do očí, nevedia klamať. Keď chce niekto zaklamať, automaticky uhne pohľadom. Je to aj preto, lebo oči sú zrkadlom do duše a niekedy práve tie prezradia aj viac, ako by sme si možno želali.