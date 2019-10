Ľubomíra Somodiová

Dnes o 14:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Po 50 rokoch porodila prvého chlapčeka v rodine. Výraz mamy, keď ho prvý raz zbadala, obletel internet

Nemohla tomu uveriť. Dara Crouch z americkej Goergie zostala v šoku. Dlhých 50 rokov sa totiž v ich rodine nenarodil žiaden chlapček. Keď na svet priviedla roztomilého chlapčeka, tradícia bola prerušená.

Svoje prekvapenie neskrývala. — Foto: Facebook/Ker-Fox Photography

GEORGIA 23. októbra - Američanka Dara Crouch spolu s manželom patria k tým rodičom, ktorí sa radšej nechali prekvapiť. Až do samotného pôrodu nevedeli, akého pohlavia bude ich druhorodené dieťa, píše The Epochtimes.

Manžel mal predtuchu

Dara, ktorá je sama pôrodná sestra, bola presvedčená, že na svet privedie ďalšie dievča. V tom čase už bola mamou trojročnej dcéry Neyland.

Dara s manželom Ericom. Foto: Facebook/Dara Crouch

„Môj manžel si od začiatku myslel, že je to chlapec,“ povedala Dara. „Trochu som sa toho desila. Nikdy som nebola v blízkosti žiadnych chlapcov a nevedela som veľa o tom, ako ich vychovávať,“ priznala.

„V momente, keď ho moja pôrodná asistentka Melisa zdvihla na ruky, bola som v úplnom šoku! Bol to chlapček. Bola som taká nadšená, v hneď som sa doňho zamilovala. Neviem si prestaviť, že by to mohlo byť inak,“ vyjadrila svoje pocity.

Fotografka Darino nadšenie dokonale zachytila

Neely Ker-Fox,fotografka a rodinná známa, nafotila už vyše 100 pôrodov. V súvislosti s Darinou reakciou sa na margo šokovanej fotografie čerstvej mamičky vyjadrila: „Videla som už mnoho prekvapených výrazov, ale Dara mala zatiaľ tú najviac prekvapenú reakciu zo všetkých.“

Šťastná rodinka. Foto: Facebook/ Dara Crouch

Dara vraví, že ako zdravotná sestra vníma emócie, ktoré sa šíria pôrodnou izbou. „Niekedy si vytvoríte veľké puto, keď niekomu pomáhate viac ako 12 hodín, ale nič sa nedá porovnať s nadšením, aké som cítila, keď som porodila Liama,“ povedala.