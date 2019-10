Klaudia Fiolová

Včera o 20:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Hviezdny basketbalista Michael Jordan otvoril nemocnicu pre chudobných. Počas prejavu sa neubránil slzám

Hviezdny basketbalista má srdce zo zlata. Nová nemocnica má slúžiť práve tým, ktorí nemajú dosť finančných prostriedkov na zdravotnú starostlivosť.

Slávny basketbalista sa neubránil slzám počas jeho prejavu — Foto: Twitter@@BillieJeanTV

CHARLOTTE 23. októbra - Bývalý hviezdny basketbalista a majiteľ klubu NBA Michael Jordan, daroval 7 miliónov dolárov na otvorenie nemocnice. Medicínske zariadenie má slúžiť ľuďom, ktorí si nevedia zdravotnú starostlivosť dovoliť. Pre rizikové komunity v meste Charlotte to odteraz už bude cenovo dostupné. Mesto si vybral z dôvodu, že on sám vyrastal v tomto prostredí a chce podporiť komunitu, ktorá podporovala aj jeho, keď bol malý.

Obľúbený basketbalový hráč má v pláne otvoriť aj ďalšiu kliniku

Michael je príkladom toho, že aj hviezdy jeho kalibru môžu byť veľkorysé a môžu pomáhať chudobnejším. Basketbalista nikdy nezabudol, kde začal a odkiaľ prišiel. On sám pochádza z chudobnejších pomerov a vie, aké je to ťažké. Basketbalista sa zúčastnil aj na slávnostnom otvorení prvej nemocnice v Charlotte, kde sa neubránil slzám. „Je to pre mňa veľmi emotívny moment. Konečne môžem pomôcť tej komunite, ktorá ma roky podporovala,“ povedal športovec.

Ako uvádza portál The Guardian, zariadenie ponúkne zdravotnú starostlivosť ľuďom, ktorí nemajú poistenie, alebo ich poistenie nepokrýva jednotlivé ošetrenia. Za týmto projektom stojí aj rodina Michaela. „Stojím tu teraz pred vami sám, ale nie je to len mojou zásluhou, že sme otvorili toto zariadenie. Veľa ľudí mi pomohlo a hlavne aj moja rodina. Moja matka sa stará o túto komunitu už dlhšiu dobu," povedal basketbalista vo svojom prejave. „Žil som v rôznych krajinách, ale nikdy nezabudnem na to, odkiaľ som prišiel,“ dodal. Vďaka novému medicínskemu zariadeniu sa k zdravotnej starostlivosti dostane už naozaj každý, aj bez poistenia.