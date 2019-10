TASR

Slováci sa na ME vo vodnom póle predstavia v A-skupine, ženy musia potvrdiť postup

Svoje súperky spoznali aj slovenské reprezentantky, ktoré majú sľubne rozohraný kvalifikačný dvojzápas proti Turecku.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Milan Kapusta

Budapešť 22. októbra (TASR) - Slovenskí reprezentanti vo vodnom póle nastúpia v A-skupine majstrovstiev Európy (12. až 26. januára) proti Nemecku, Chorvátsku a Čiernej Hore. Svoje súperky spoznali aj slovenské reprezentantky, ktoré majú sľubne rozohraný kvalifikačný dvojzápas proti Turecku.

O zložení základných skupín rozhodol žreb, ktorý sa v utorok konal v dejisku šampionátu v Budapešti. Vodní pólisti Slovenska si postup na ME zabezpečili víťazstvom na kvalifikačnom turnaji v Novákoch. Postupne zdolali Bielorusko, Ukrajinu aj Francúzsko. V A-skupine budú čeliť Chorvátom, ktorí získali bronz na MS 2019, Nemecku a Čiernej Hore.

Slovenky si 1. zápase play off kvalifikácie poradili s Tureckom rozdielom desiatich gólov 19:9 a sú na najlepšej ceste na ME do Budapešti. Odveta, ktorá rozhodne o postupujúcom, je na programe 26. októbra v Turecku.

V ženskej časti turnaja zostáva vyriešiť aj ďalších päť otáznikov. V ten istý deň ako nastúpia Slovenky v Turecku sa rozhodne aj o postupujúcich družstvách zo súbojov Nemecko - Rumunsko (prvý zápas 13:14), Chorvátsko - Portugalsko (14:13), Švajčiarsko - Izrael (6:13), Srbsko - Česko (25:6) a Ukrajina - Francúzsko (1:20).