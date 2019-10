Ľubomíra Somodiová

Dnes o 12:30 čítanie na minútu 0 zdieľaní Keď sa politici len hádali, ľudia sa sami vybrali upratať veľkú ropnú škvrnu. Nemohli sa už na to dívať

Ničivá ropná škvrna, ktorá už od septembra lemuje vyše 2000 kilometrov brazílskeho pobrežia, zjednotila miestnych obyvateľov, ktorí sa už nemohli pozerať na nečinnosť kompetentných orgánov. Spojili svoje sily a vlastnými rukami čistia znečistené oblasti.

Ropná škvrna má devastačné účinky. — Foto: Facebook Everyday Brasil

PERNAMBUCO 23. októbra - Pôvod veľkej ropnej škvrny v severovýchodnej Brazílii je zakrytý rúškom tajomstva. Nikto sa k nej zatiaľ nepriznal. Činu sa chopili dobrovoľníci, aby predišli devastácii divokého života. Podľa odborníkov by ropná škvrna mohla poškodiť aj koralové útesy.

Podľa environmentálnej agentúry si škvrna vzala za obeť už 15 morských korytnačiek a dva vtáky, po tom, čo sa začiatkom septembra začala objavovať pozdĺž pobrežia.

Ľudia sa nemohli prizerať na neschopnosť štátu riešiť problém

To, ako vláda reagovala na alarmujúci problém, skritizovali mnohí oceánografovia a mimovládne organizácie, vrátane Greenpeace. Zatiaľ, čo politici sa medzi sebou nezmyselne hádali, dobrovoľníci začali škvrnu odstraňovať. Sociálne média začali valcovať obrázky a videá, ako čistia pláže. Medzičasom brazílsky prezident obvinil Venezuelu, že podporuje ropné tendre. Neskôr sa terčom jeho kritiky stali organizácie, ktoré sa venujú životnému prostrediu. Označil ich za „priemyselné továrne na pokuty.“

Dobrovoľníci sú v plnom nasadení. Foto: Facebook/Everyday Brasil

„Vládna nečinnosť je evidentná,“ povedal pre britský denník The Guardian Marcus Melo, profesor politológie na Federálnej univerzite v Pernambuco. „Vláda má istú krátkozrakosť, aby pochopila, aké vážne to je,“ doplnil. Vláda nakoniec predsa len vyslala na pomoc 5000 vojakov. Pre mnohých Brazílčanov to však bolo už príliš neskoro.

Joel de Oliveira Filho, majiteľ penziónu na pláži Carneiras - jednej z najznámejších pláží v severovýchodnom štáte Pernambuco - sa pripojil k miestnym obyvateľom, ktorí začali s čistením ropy za pomoci zamestnancov radnice.„Ľudia na severovýchode čistia ropu z pobrežia vlastnými rukami, zatiaľ čo federálna vláda je nečinná,“ uviedol.

Ropná škvrna zabíja divoké živočíchy. Foto: Facebook/Everyday Brasil

V neďalekej Bahii zas dobrovoľníci zorganizovali skupinu s názvom Pobrežní strážcovia. Na rukávy, čižimy a masky pre dobrovoľníkov už vyzbierali 4 800 dolárov. „Naše hnutie nepodporuje žiadnu politickú stranu, podporujeme prírodu,“ povedal Miguel Sehbe Neto správca SKUPINY zo Salvadoru, ktorý vedie jeden z 20 plážových tímov.