Klaudia Fiolová

Dnes o 13:10 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Za priestupok, ktorý robia ľudia denne, hrozí pokuta až 300 eur. Polícia spustila kontrolnú akciu

Popri vysokej pokute môžu vodiči prísť aj o vodičský preukaz a to až na 2 roky. Polícia kontroluje železničné priecestia na celom Slovensku.

BRATISLAVA 23. októbra - Polícia SR sa tentokrát rozhodla upriamiť svoju pozornosť na železničné priecestia. Je to úsek, na ktorom si najmä chodci a cyklisti nedávajú veľký pozor. Pri nerozvážnom skracovaní cesty cez koľaje každý rok prídu o život desiatky ľudí. Informovala o tom Polícia SR na ich oficiálnej webovej stránke. Podobnú akciu mala už v minulosti pod trefným názvom „Stihnem-nestihnem". Počas minulého roka tak kontrolovali nelegálne priechody cez železničnú trať, kadiaľ si občania všetkých vekových kategórii, vrátane mládeže a detí, a dokonca aj cyklisti, skracujú cestu. Takýmto správaním ľudia nielenže porušujú zákon, ale riskujú svoje životy úplne zbytočne. „Len v priebehu roka 2018 sme zaznamenali 27 zrážok mimo označených priecestí, pričom 22 ľudí zomrelo a päť sa ťažko zranilo,“ uviedla polícia.

Polícia bude kontrolovať vodičov, chodcov aj cyklistov

V najbližšom období budú mať hliadky pod drobnohľadnom nebezpečné železničné priecestia, na ktorých polícia zaznamenala zvýšený počet dopravných nehôd. Policajti budú v októbri a novembri kontrolovať dodržiavanie predpísaných rýchlostí vodičmi pri prejazde priecestím, nezabudnú ani na chodcov a cyklistov, keďže aj títo účastníci cestnej premávky majú svoje povinnosti. Kontrolovať budú aj to, či sú dopravné značky správne osadené, či výhľadu nebránia stromy alebo kríky.

Aké povinnosti majú ľudia pri železničnom priecestí?

Pred železničným priecestím je vodič povinný počínať si mimoriadne opatrne a presvedčiť sa, či môže bezpečne prejsť cez železničné priecestie maximálnou povolenou rýchlosťou 30 km/h, a to už 50 m pred priecestím. Ak svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný 50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní jazdiť rýchlosťou najviac 50 km/h.

Pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka „STOJ, daj prednosť v jazde“, vodič je povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať. V prípade nehody na trati treba volať záchranným zložkám a nahlásiť im identifikačné číslo, ktoré sa nachádza na svetelnej signalizácii. Práve vďaka tomu číslo vedia určiť vašu polohu.

Polícia kontroluje správanie vodičov, cyklistov aj chodcov Foto: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Pokuty za nedodržanie dopravných predpisov sa môžu vyšplhať do výšky 300 €

Vjazd alebo prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané, sa podľa zákona považuje za porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom. Podľa zákona o priestupkoch za takéto konanie možno uložiť pokutu od 60 do 300 € a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá do dvoch rokov. V blokovom alebo rozkaznom konaní hrozí pokuta do 150 €. „Za 9 mesiacov roka 2019 evidujeme 97 nehôd na železničných priecestiach, zomrelo šesť osôb, päť sa ťažko zranilo, pod vplyvom alkoholu bolo sedem osôb. Pre porovnanie, v rovnakom období v roku 2018 sa stalo na priecestiach 88 nehôd, zomrelo sedem osôb, ťažko sa zranilo deväť a traja boli pod vplyvom alkoholu,“ uvádza polícia v štatistike.

Za jeden deň skontrolovala polícia 366 železničných priecestí a 494 osôb

Ako avizovala Polícia SR na ich Facebookovej stránke, v priebehu októbra a novembra vykonávajú osobitné kontroly na železničných priecestiach. „Aj 18. októbra sme vykonali kontrolu zameranú na nezabezpečené železničné priecestia, kde dochádzalo k zvýšenej nehodovosti. Skontrolovali sme 366 železničných priecestí, 494 osôb, z toho 36 cyklistov a 580 vozidiel. Počas osobitnej kontroly bolo vykonaných 116 dychových skúšok, z toho 3 s pozitívnym výsledkom (1 cyklista)."