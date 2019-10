TASR

Dnes o 09:50 čítanie na 8 minút 0 zdieľaní Tipsport liga: Banská Bystrica vyhrala v Detve a udržala sa na čele, Košice doma zaváhali

Hokejisti majstrovskej Banskej Bystrice si postrážili vedúcu pozíciu v tabuľke Tipsport Ligy.

Na radosť hráčov Nových Zámkov z výhry v predĺžení v Košiciach — Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 22. októbra (TASR) - Hokejisti majstrovskej Banskej Bystrice si postrážili vedúcu pozíciu v tabuľke Tipsport Ligy. V utorňajšom zápase 15. kola zvíťazili na detvianskom ľade 5:1 a na čele sú naďalej o dva body pred Zvolenom, ktorý uspel v Poprade 4:3. Na tretej priečke figuruje Slovan so štvorbodovým mankom na lídra. Bratislavčania zdolali 3:2 po samostatných nájazdoch Liptovský Mikuláš, ten je na poslednom mieste s deviatimi bodmi.

Katastrofálna prvá tretina Slovana

Domáci nezačal vôbec dobre a už po 100 sekundách prehrávali. Brust vyrazil strelu Macíka pred seba a k puku sa najrýchlejšie dostal Vybiral, ktorý ho dorazil do odkrytej bránky - 0:1.

Aj v ďalších minútach mali jasne navrch hostia, ktorí mohli zvýšiť náskok pri presilovke i šanci Krišku, ktorý išiel sám na Brusta, ale podarilo sa im to až v 7. minúte. Po Kuraliho strele sa odrazil puk medzi kruhy, kde bol pripravený Lištiak a ponad pravý betón Brusta zvýšil na 2:0.

Slovan sa dostal do lepšej šance až v 9. minúte, no výborne zasiahol Zalivin, keď odpálil puk, ktorý smeroval do siete. Posledný tím tabuľky už domácich v prvej tretine do veľkých šancí nepustil a do kabín išiel s dvojgólovým náskokom. V závere tretiny sa dostal z ľavej strany pred bránku Hudec, ale Zalivin mu dobre zmenšil strelecký uhol.

Bratislavčania prelomili streleckú smolu v polovici zápasu

Druhá tretina odštartovala dohrávanou presilovkou hostí, no v ďalších minútach prebrali taktovku "belasí" a rozbehli ofenzívny kolotoč. Na Zalivina sa rútil jeden útok za druhým, brankár Liptákov však predviedol niekoľko výborných zákrokov a držal čisté konto.

Neujala sa efektná strela pomedzi nohy Puliša a Zigovu dorážku v skrumáži zastavila žrď. Zalivin následne puk zaľahol. Slovan zlomil streleckú smolu až v 32. minúte pri hre 4 na 3, keď dorazil Meszárošovu strelu Žitný - 1:2.

Veľký nápor domácich pokračoval aj v zostávajúcich minútach druhého dejstva, ale ďalšie góly už nepriniesol. Obrovskú šancu mal v 38. minúte Jendek, ale svoj nájazd na Zalivina nepremenil na vyrovnávajúci gól. Liptáci vystrelili počas druhej tretiny na bránku len dvakrát, Slovan 14-krát.

Rozhodovali až samostatné nájazdy

Aj tretia tretina sa niesla v snahe Slovana o obrat zápasu. V 45. minúte sa dostali do prečíslenia traja na dvoch, Sloboda zvolil samostatné zakončenie a to sa neujalo. "Belasí" si zahrali od 46. minúty ďalšiu presilovku, v ktorej mali dobré šance Bondra a Šedivý, ale Zalivin držal svoj tím na víťaznej ceste.

Liptáci mohli rozhodnúť v 49. minúte, keď išli dvaja na jedného, no Brust si s Uhríkovou strelou poradil. Nasledovala ďalšia presilovka domácich, no ani v nej vyrovnávajúci gól neprišiel. Ten prišiel až v 58. minúte pri hre bez brankára z hokejky Matouška, ktorý poslal duel do predĺženia.

Slovan ho odštartoval ďalšou presilovkou, v ktorej mal čistú šancu Abdul, ale zblízka netrafil odkrytú bránku. O triumfe Slovana rozhodol v samostatných nájazdoch Abdul.