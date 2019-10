Klaudia Fiolová

Dnes o 10:30 čítanie na minútu 0 zdieľaní 7-ročný fínsky podnikateľ vynašiel skvelú pomôcku. Jeho vynález uľahčí ľuďom pobyt v saune

Malý podnikateľ mal veľké ambície už od útleho veku. Vždy tvrdil rodičom, že raz bude viesť vlastnú firmu.

7-ročný podnikateľ z Fínska — Foto: Reprofoto: fínska verejnoprávna televízia YLE/Jussi Lindroos

HELSINKI 23. októbra - Fínsko je krajina, ktorá sa preslávila krásnou prírodou a zdravým životným štýlom. Chladnejšie dni si ľudia spríjemňujú pobytom v saune, ktorá tiež Fínsko preslávila. Mladý inovátor Jiri Lindén prišiel s nápadom, ktorý by nikto nečakal. Pobyt v saune chce ľuďom zjednodušiť, a preto navrhol uterák, ktorý sa dá nosiť ako šaty. Vďaka tomu už nemusia ľudia rozmýšľať nad tým, ako uviazať plachtu, aby im nespadla.

Malý chlapček mal ambície stať sa podnikateľom už ako 3-ročný

„Keď mal Jiri 3 alebo 4 roky, povedal mi, že keď bude veľký, chce viesť vlastnú firmu," povedala matka chlapca, Katja pre fínsku verejnoprávnu televíziu Yle. Najprv sa rodičia nad tým pousmiali, ale neskôr vysvitlo, že chlapček to myslel naozaj vážne. „Celé to začalo v saune. Sedeli sme tam a Jiri povedal, že všetko je super, až na uteráky. Chýba na nich nejaký gombík, alebo niečo, vďaka čomu by to držalo na tele," povedal chlapček svojej matke, keď sa ochladzovali po saune. Z letmého nápadu sa stal prototyp, ktorý si dala rodina patentovať. Vymysleli k tomu aj trefný slogan: „Uterák, ktorý drží". Teraz sa Jiri snaží o to, aby jeho nápad zrealizovala nejaká väčšia spoločnosť, ktorá by to mohla aj distribuovať. Zatiaľ sa rodina snaží nápad spropagovať.

Jiri vymyslel tento uterák, keď bol s matkou po saune Foto: Reprofoto: fínska verejnoprávna televízia YLE/Jussi Lindroos

Veľký úspech zožal počas fínskych Dní sauny

Chlapček aj s otcom mali na sebe jeho vynález počas toho, ako hrali futbal. Upútali tým pozornosť a každý sa pýtal, odkiaľ uterák majú. Čudovali sa, ako je možné, že zatiaľ nikto s podobným nápadom neprišiel. Je to predsa úplne jednoduché. „Vynález je dôkazom toho, že by sme mali niekedy počúvať naše deti a odpútať sa od každodenného zhonu. Majú toľko skvelých nápadov," povedala Katja.