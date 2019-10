TASR

Dnes o 08:55 čítanie na 6 minút 0 zdieľaní NHL: Horvat hetrikom zariadil triumf Vancouveru, Carlson z Washingtonu potvrdil skvelú formu

Chára odohral 22:32 min., pripísal si jednu strelu, plusku a odsedel dve trestné minúty. Jeho spoluhráč Jaroslav Halák sledoval duel zo striedačky.

Evgeny Kuznetsov z Washingtonu a Mikael Backlund z Calgary — Foto: TASR/AP

New York 23. októbra (TASR) - Hokejisti Bostonu vedení kapitánom Zdenom Chárom zdolali v noci na stredu v zámorskej NHL na domácom ľade Toronto 4:2. Súperovi sa tak revanšovali za prehru spred troch dní (3:4 po predĺžení).

Chára odohral 22:32 min., pripísal si jednu strelu, plusku a odsedel dve trestné minúty. Jeho spoluhráč Jaroslav Halák sledoval duel zo striedačky, v bránke Bruins sa predstavil Fín Tuukka Rask. Do hry nezasiahol ani slovenský obranca v službách Toronta Martin Marinčin, ktorý bol zdravý náhradník.

V drese Bruins opäť žiaril český útočník David Pastrňák, ktorý strelil efektný gól, pridal skvostnú asistenciu a dostal sa na métu 300 bodov v NHL. Dvadsaťtriročný krídelník strelou s hokejkou medzi nohami prekonal Mikea Hutchinsona a otvoril v 18. minúte skóre.

Míľnik pre Pastrňáka aj Raska

„Bol to inštinkt. Mal som asi skôr prihrať bekhendom, ale napokon som takto vystrelil. Skúšal som to aj na tréningu, ale tam mi to nevyšlo. Mal som šťastie," povedal pre nhl.com Pastrňák, ktorý strelil svoj desiaty gól len v deviatom stretnutí. Na métu 300 bodov sa dostal vo svojom 329. zápase a po Barrym Pedersonovi (235), Bobbymu Orrovi (279) a Rayovi Bourqueovi (316) sa stal štvrtým hráčom Bruins, ktorí tento míľnik dosiahli za menej ako 350 duelov.

Nerozhodný stav 2:2 zlomil v 47. minúte Brett Ritchie. Významný míľnik v kariére dosiahol aj Rask, ktorý odchytal svoj 500. zápas v NHL, všetky za Boston. „Som nesmierne šťastný, že som členom tejto organizácie tak veľa rokov," uviedol Rask.

Edmonton na ľade Minnesoty ani neskóroval

Edmonton v zostave s útočníkom Tomášom Jurčom prehral na ľade Minnesoty 0:3. "Divosi" po slabom štarte dokázali prvýkrát v sezóne vyhrať dva zápasy po sebe. Naopak Oilers v druhom zápase po sebe nevyhrali, keď opäť nedali ani gól. Jurčo sa počas 11:41 min. prezentoval jednou strelou na bránku.

O čisté konto Wild sa zaslúžili dvaja brankári. Začal Devan Dubnyk, ktorý nepustil za chrbát ani jednu z deviatich striel, ale v 22. minúte sa po kolízii v bránkovisku zranil a nahradil ho Alex Stalock. Ten si pripísal 16 úspešných zákrokov. Pri všetkých góloch Minnesoty bol Eric Staal, ktorý si dvomi gólmi otvoril strelecký účet v sezóne a pridal aj asistenciu.

„Po začiatku sezóny chcete čo najrýchlejšie streliť gól a dostať sa do pohody. Trvalo to dlhšie, ale snáď sa to už rozbehne," povedal Staal. Po štvorzápasovej absencii pre zranenie sa do zostavy Wild vrátil Mats Zuccarello a vďaka asistencii zaznamenal prvý bod v službách Minnesoty.

Hetrik Bo Horvata

Detroit podľahol Vancouveru 2:5, v drese hostí sa hetrikom blysol Bo Horvat. Canucks strelili všetkých päť gólov v tretej tretine. Horvat dvomi rýchlymi gólmi v presilovke vyrovnal a skvelý obrat dokonal zásahom do prázdnej bránky. Bol to jeho prvý hetrik v NHL.

„Zápas som si užil. Vyrastal som dve hodiny odtiaľto a preto som mal v hľadisku veľa členov rodiny a priateľov. Som rád, že sme ich potešili," povedal pre nhl.com kapitán Canucks. Vancouver vyhral šiesty z posledných siedmich zápasov, Detroit prehral piatykrát za sebou.

Skvelý vstup do sezóny pre Buffalo

Výborný vstup do sezóny potvrdili hokejisti Buffala, ktorí zdolali San Jose 4:3 po predĺžení, vyhrali tretí duel za sebou a udržali sa na čele Východnej konferencie. Dva góly, vrátane rozhodujúceho v predĺžení, strelil Jack Eichel a pridal aj asistenciu.

„Bolo dôležité, že sme ich v predĺžení nepustili k puku. Majú svetových hráčov a najlepšie sa bránia tak, že im nedáte puk," povedal pre nhl.com Eichel, ktorý pri víťaznom góle dorazil strelu Rasmusa Ristolainena. Bol to jeho šiesty zásah v predĺžení, čím vyrovnal rekordné zápisy Sabres Dereka Roya a Thomasa Vaneka. Buffalo zdolalo San Jose druhýkrát za sebou, pred dvomi dňami vyhrali na ľade Sharks 4:3.

Kuriózny gól Floridy

Florida zdolala Pittsburgh 4:2 a bodovala v šiestom zápase za sebou. Gólom a asistenciou k tomu pomohli Jonathan Huberdeau a Denis Malgin, brankár Sergej Bobrovskij chytil 23 striel.

Skóre otvoril kurióznym gólom Noel Acciari, keď Matt Murray vyrazil jeho strelu vysoko nad seba, stratil nad pukom kontrolu a ten s prispením jeho chrbta zapadol do bránky. „Puk sa zvláštne odrazil od mojej vyrážačky a stratil som ho z dohľadu," povedal Murray. Debut v drese "panterov" absolvoval po podpise zmluvy útočník Brian Boyle, bodovo sa nepresadil.

Dvorak zariadil víťazstvo Arizony

O víťazstve Arizony na ľade New Yorku Rangers 3:2 rozhodol v predĺžení Christian Dvorak a zariadil štvrtý triumf Coyotes v rade. Brankár Darcy Kuemper zaznamenal 17 zásahov a v trinástom zápase za sebou neinkasoval viac ako dva góly. Rangers sa v poslednom čase nedarí, za kratší koniec ťahali v piatom stretnutí za sebou.

Po dvoch prehrách sa tešili hráči Nashvillu, keď zdolali doma Anaheim Ducks vysoko 6:1. Gólom a asistenciou pomohli k úspechu Predators Viktor Arvidsson a Roman Josi, Pekka Rinne chytil 26 striel.

Triumf Los Angeles zariadil Kopitar

Slovinský útočník Anže Kopitar rozhodol o triumfe Los Angeles vo Winnipegu 3:2, keď v tretej tretine zlomil štvrtým gólom v sezóne nerozhodný stav. Kapitán Kings po prihrávke Drewa Doughtyho v presilovke vletel do útočného pásma a bekhendom prekonal Connora Hellebuycka.

„Našiel som si voľný priestor, ocitol som sa sám pred brankárom, skúsil som zakončenie bekhendom a vyšlo to," opísal svoj zásah. Jets sa v poslednom čase nedarí, z posledných piatich duelov na domácom ľade prehrali štyri.

Golden Knights zvíťazili v Chicagu

Brankár Vegas Marc Andre-Fleury sa tešil zo 446. víťazstva v NHL a posunul sa na siedme miesto historických tabuliek. Golden Knights zvíťazili v Chicagu 2:1 po nájazdoch. Fleury zaznamenal 31 zásahov a v počte víťazstiev predbehol legendárneho Terryho Sawchuka.

„On je naše eso. Je v neskutočnej forme a najmú vďaka nemu máme bilanciu 7-4," uviedol na Fleuryho adresu tréner Vegas Gerard Gallant. Jediný gól Blackhawks strelil osemnásťročný center Kirby Dach. Pre trojku draftu 2019 to bol prvý gól v profiligovej kariére.

Carlson potvrdil skvelú formu

Skvelú formu potvrdil Washington, keď uspel v Calgary 5:3 a vyhral štvrtý zápas za sebou. Dva góly strelil John Carlson a stal sa len štvrtým obrancom v histórii NHL, ktorý v októbri zaznamenal minimálne 20 bodov. Pred ním to dosiahli len Paul Coffey, Al MacInnis a Brian Leetch.

„Je to super, veľmi sa z toho teším. Ani neviem čo mám povedať," smial sa aktuálny líder bodovania celej NHL (5+15). Radosť z výkonov svojho spoluhráča má aj kapitán Alexander Ovečkin, ktorý v Calgary strelil už svoj siedmy gól v sezóne.

„Vymyslel som nový hashtag "Johnny for Norris". Verím, že mu forma vydrží," povedal ruský kanonier a narážal na to, že by Carlson mal vyhrať Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu NHL.