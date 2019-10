TASR

Dnes o 08:40 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Unikátna novinka na onkológii v Košiciach. Tento prístroj umožní kvalitnejšiu liečbu

Prístroj umožňuje vysoko presnú rádiochirurgiu a stereotaktické ožarovanie nádorov mozgu, miechy aj iných častí tela s presnosťou na desatiny milimetra.

Uvedenie nového lineárneho urýchľovača do prevádzky (na snímke) vo Východoslovenskom onkologickom ústave v Košiciach — Foto: TASR/František Iván

Košice 22. októbra (TASR) - Kvalitnejšiu liečbu onkologických pacientov umožní nový lineárny urýchľovač vo Východoslovenskom onkologickom ústave (VOÚ) v Košiciach. Prístroj umožňuje vysoko presnú rádiochirurgiu a stereotaktické ožarovanie nádorov mozgu, miechy aj iných častí tela s presnosťou na desatiny milimetra.

Do prevádzky ho v utorok slávnostne spustili za účasti ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej (nominantka Smeru-SD). „Pacienti VOÚ tak dostanú rádioterapiu s najvyššou kvalitou a zároveň umožní liečbu pacientov, ktorí museli doteraz cestovať do zahraničia. Potrebnú zdravotnú starostlivosť tak dostanú v podstatne kratšom čase," uviedla ministerka.

Urýchľovač najvyššieho radu

Stereotaktická rádiochirurgia spolu s lineárnym urýchľovačom najvyššieho radu Versa HD integruje viaceré technológie pre pokročilé zobrazovanie, plánovanie liečby a samotné ožarovanie. Lekárom poskytuje podrobné informácie o presnej lokalizácii a tvare nádorovej i nenádorovej lézie.

Na snímke primár oddelenia radiačnej onkológie a riaditeľ LPS spoločnosti VOÚ, a. s. Pavol Dubinský — Foto: TASR/František Iván

Uvedenie nového lineárneho urýchľovača do prevádzky (na snímke) vo Východoslovenskom onkologickom ústave v Košiciach — Foto: TASR/František Iván

Na ošetrenie niektorých nádorových a nenádorových lézií je nevyhnutná extrémna presnosť nastavenia ožiarenia. Stereotaktická rádiochirurgia umožňuje zasiahnuť vysokou dávkou žiarenia aj ťažko prístupné nádory presne zacielenými lúčmi žiarenia, ktoré prichádzajú z rôznych rovín a v priesečníku vytvárajú vysokú dávku ožiarenia, pričom šetria okolité zdravé tkanivo.

„Vďaka najmodernejšiemu pracovisku, do ktorého ústav investoval zo svojho zisku, zo svojich finančných zdrojov 4,5 milióna eur, pacienti nebudú musieť cestovať za liečbou do zahraničia. Veríme, že na špičkovú liečbu uzavrieme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami," uviedla Nataša Džunková, generálna riaditeľka VOÚ. V poradí ide o tretí lineárny urýchľovač, ktorý akciová spoločnosť od svojho vzniku v roku 2006 zakúpila.

Efektívnejšia liečba aj pre ďalších pacientov

Pacientom s malígnymi a benígnymi nádormi mozgu a chrbtice sa bude venovať multidisciplinárny tím. Jeho lekári predpokladajú liečbu postupne až 100 prípadov ročne. Vyspelá stereotaktická rádioterapia umožní navyše efektívnejšiu liečbu ďalších desiatok pacientov s rozličnými onkologickými diagnózami.

Na snímke primár oddelenia radiačnej onkológie a riaditeľ LPS spoločnosti VOÚ, a. s. Pavol Dubinský — Foto: TASR/František Iván

Uvedenie nového lineárneho urýchľovača do prevádzky vo Východoslovenskom onkologickom ústave v Košiciach — Foto: TASR/František Iván

„Chceme postupne nabehnúť na indikácie tejto špecifickej liečby. V decembri by sme chceli začať liečiť prvých pacientov a postupne v priebehu roka poskytnúť úplnú starostlivosť pre všetkých, ktorých môžeme liečiť," priblížil primár oddelenia radiačnej onkológie VOÚ Pavol Dubinský. Dodal, že nie každý pacient potrebuje takúto vyspelú technológiu.

Ministerka zároveň informovala, že vo všetkých fakultných a koncových nemocniciach na Slovensku v súčasnosti prebieha obmena lineárnych urýchľovačov. „Celkom ministerstvo zdravotníctva zakúpilo 16 nových lineárnych urýchľovačov pre osem inštitúcií. Kvalitná diagnostika a liečba pacienta je pre nás prioritou," povedala Kalavská.

Celková hodnota nákupu 16 prístrojov je 35,7 milióna eur s DPH. Keďže v prípade VOÚ ide o akciovú spoločnosť, prístroj si musel zakúpiť z vlastných zdrojov. Rovnaký prístroj ako v Košiciach bude inštalovaný aj v Národnom onkologickom ústave v Bratislave.