Skupina Komajota prichádza s novou pesničkou Iba

Prešovská skupina Komajota prichádza s novou pesničkou, ktorej dala názov Iba.

Na snímke uprostred líder skupiny Komajota Martin Husovský — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 22. októbra (TASR) – Prešovská skupina Komajota prichádza s novou pesničkou, ktorej dala názov Iba. Lídra kapely Martina Husovského k jej vzniku inšpirovala nová zbierka básní Michala Baláža.

„Mal som voľnejšie obdobie a uvažoval som nad druhým pokračovaním projektu The Ružbachs. Čítal som novú zbierku básní Michala Baláža, ktorý je autorom textu, a vypálilo to tak, že sa nám viac hodila do Komajoty," uviedol pre médiá Martin Husovský.

Skladba, na ktorej hudobníci spolupracovali s producentom Vladom "Randym" Gnepom, sa zaoberá pokrytectvom v každodennom živote, že človek trpí tým, že niečo robí nie z vlastného presvedčenia.

Aby podčiarkli túto metaforu, prišiel bubeník Stano Čorej s nápadom, aby v klipe použili klauna, ktorého prácou je zabávať ľudí. Natáčalo sa v prešovskom klube Wave pod taktovkou Cube Art. V hlavnej úlohe účinkuje herec Michal Novodomský.

„Človek si môže nájsť metaforu k svojmu životu v tomto texte, pretože nikdy nevie, čo bude zajtra, preto už "iba jeden deň". Možno sa zajtra nič nestane, možno si človek bude spievať tú istú pesničku. A takisto tie masky, ktoré nosíme. Ten klaun, je to jeho práca, aby zabával ľudí, a musí sa tak tváriť. Podobne ako my musíme robiť nejakú činnosť, pretože je to tak správne," dodáva Husovský.

Komajota si k novinke pozvala hudobných hostí. Už tradične sa k nim pridal ich koncertný gitarista Juraj Kováč, husle aranžoval Martin Jeriga a na nahrávke sa podieľali tiež huslistky Zuzana Oráčová a Kamila Dujavová. Skupina momentálne pracuje na viacerých singloch a pozvala si k spolupráci Bohuša Hajducha z Papyllonu a Maja Jenča z Frequency.