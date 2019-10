Ľubomíra Somodiová

Dnes o 21:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní Najslávnejší dokumentarista čakal 50 rokov, kým nakrútil vzácne opice. Jeho nový dokument očarí každého

Mnohé živočíchy postupne vymierajú. Dokumentárne filmy sa tak stávajú akousi bankou, do ktorej vieme uložiť rozmanitosť prírody pre ďalšie generácie. Do tejto pomyselnej banky nedávno pribudli nádherné zábery vzácnych langurov, a to vďaka oddanému britskému producentovi dokumentárnych filmov Davidovi Attenboroughovi.

David Atteborough — Foto: BBC

LONDÝN 22. októbra - Keď sa povie meno David Attenborough, milovníkom dokumentárnych filmov sa vybaví príjemný hlas, ktorý sprevádza nádherné scenérie našej prírody. Attenborough sa venuje dokumentom o prírode už 67 rokov. Napriek tomu čakal dlhé roky, aby mohol natočiť ohrozený druh primátov.

Langur Foto: Wikimedia

Prvýkrát počul o languroch čínskych pred 50 rokmi. V tom čase ich nemohol v Číne natáčať. Sú to nádherné zvieratá. „Nikdy predtým som nevidel o nich žiaden film,“ priblížil producent, ktorý bol v minulosti aj zoológom. „Vždy som to mal niekde v pozadí uložené a šiel som do toho. Zábery ukazujú aj to, že opice si odfrkli nos, aby im zabránili omrznúť,“ povedal Attenborough.

V dokumente sa objaví sedem kontinentov

Langury sa objavia v novej sérii dokumentárnych filmov od BBC s názvom Sedem svetov, jedna planéta. V rámci filmovania spolu so svojím tímom, ktorý pozostával zo 150 ľudí, navštívili dokumentaristi 7 kontinentov a 41 krajín. Z výpravy si priniesli neuveriteľných 2000 hodín záznamov. Všetky série však budú mať spolu len sedem hodín toho najlepšieho.

„Každý z týchto kontinentov je iný a má svoj vlastný systém. Náš vplyv na planétu je všade a za poslednú dobu sme z toho urobili tragédiu, zúfalý chaos. Ale pri najmenšom sa národy spájajú a priznávajú, že všetci žijeme na tej istej planéte,“ povedal David Attenborough „Všetkých týchto sedem svetov je jeden. Sme na ňom závislí každým jedným zaklesnutím do potravy, ktorú príjmeme a každým jedným nádychom,“ uzavrel 93 ročný dokumentarista.