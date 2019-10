Ľubomíra Somodiová

Dnes o 18:09 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Bývalá riaditeľka školy má pre rodičov jasný odkaz: Dosť bolo podkopávania učiteľov, tieto veci nám nehovorte

Bývalá riaditeľka školy z Veľkej Británie a súčasna miestna líderka v rámci vzdelávania má na rodičov naliehavú prosbu. V liste ktorý im adresovala ich žiada, aby s rodičmi viac spolupracovali a odpustili si pri komunikácii s učiteľmi v prítomnosti detí zhadzovanie učiteľov.

Deti by nemali byť svedkami konfliktu medzi učiteľmi a rodičmi. — Foto: TASR

STOKESLEY 22. októbra - Školská nadácia, ktorá sa stará o zvýšenie kvality vzdelávania a má na starosti prevádzku stredných škôl v Stokesley, Northallertone a Richmonde vo Veľkej Británii adresovala rodičom list, v ktorom ich šéfka nadácie Catherine Brooker vyzvala, aby zvážili svoj spôsob komunikácie s učiteľmi. Informoval o tom portál Teesside Live.

catherine Brooker, riaditeľka Areté Learning Trust. Foto: aretelearningtrust.org/

Sedem viet, ktoré učitelia neradi počujú:

„Boli ste príliš dobrý na druhé dieťa.“

„Nedovolím, aby moje dieťa odstalo trest:“

„Nechcem, aby moje dieťa bolo potrestané, kým neviem, čo sa deje s tým druhým.“

„Ona je zvyčajne dobrá, nemôžete to nechať tak?“

„Podporujem školu a tiež som za dobré správanie, ale“...

„Moje dieťa neklame a povedalo mi, že to neurobilo.“

„Nemôžete potrestať moje dieťa, keď mu poviem, aby ignorovalo, čo hovoríte.“

Catherine Brooker, ktorá je aj bývalou riaditeľkou školy v Stokesley, v súvislosti s listom poznamenala, že poslednú dobu je značný znepokojujúci trend v prístupe rodičov, ktorý svojím správaním kompromituje komfort a bezpečnosť učiteľov. Dodala, že aj úlohy učiteľov sa v dnešnej dobe stali náročnejšími. Vyžadujú si podporu rodičov na to, aby z detí mohli vyrásť úspešní a rešpektovaní ľudia.

Niektorí rodičia podporujú nevhodné správanie svojich detí

„V našej škole sme boli svedkami toho, ako niektorí rodičia zastrašujú zamestnancov školy. S učiteľmi sa rozprávali hrubo a podkopávali ich autoritu priamo pred deťmi. Podporovali deti v tom, aby neposlúchali pokyny učiteľov,“ dodala Booker.

Foto: Stokesley school Facebook

Brooker si myslí, že disciplína by sa nemala vnímať v negatívnom zmysle. Je zodpovednosťou rodičov a učiteľov viesť mladých ľudí a ukázať im smer.

List okrem spomínaných viet, ktoré by rodičia nemali pred učiteľmi vyslovovať, obsahuje aj rady. Rodičia by mali dôverovať úsudku zamestnancov. Obavy, že s ich dieťaťom nie je dobré narábané, by sa mali snažiť komunikovať pokojne a zdvorilo.

„Keď rodičia spochybňujú naše rozhodnutia priamo pred ich deťmi, nejde o spoluprácu. Vysiela to signály, že je všetko v poriadku, že sa môžu ďalej správať neslušne a prekračovať určité hranice. Takto nikdy nedosiahneme vytýčený cieľ- aby sme z nich dostali najlepšie, čo v nich je,“ uzavrela bývala riaditeľka.