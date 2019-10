TASR

Poslanci posúvali zákony do 2. čítania, zrušenie milosti pre Kočnera v kauze Technopol neprešlo

Väčším predajniam má pribudnúť povinnosť darovať charite tie potraviny, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti.

Bratislava 22. októbra (TASR) - Väčším predajniam má pribudnúť povinnosť darovať charite tie potraviny, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti. Musia však byť bezpečné. Parlament posunul od druhého čítania novelu zákona o potravinách z dielne koaličnej poslankyne SNS Evy Antošovej. Do druhého čítania posunulo plénum aj jej druhú novelu, ktorou chce sprístupniť kozmetické výrobky aj sociálne slabším rodinám.

Cieľom novely zákona o potravinách je podľa Antošovej zmierniť dosahy globálneho problému plytvania potravinami. Prevádzkarne, ktoré majú predajnú plochu nad 400 štvorcových metrov, by tak mali byť povinné darovať potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti pod podmienkou, že sú bezpečné.

„To znamená, že boli určitým spôsobom zmenené iba organoleptické vlastnosti potraviny, napríklad sa zmenila čiastočne farba alebo vôňa, avšak bez dopadu na bezpečnosť," približuje dôvodová správa.

Tieto potraviny by mali byť poskytnuté charitatívnym organizáciám. Tie ich môžu uvádzať na trh iba bezodplatne. Povinnosť charitatívnych organizácií registrovať sa a schvaľovať si prevádzku má zostať zachovaná.

Pre prevádzkovateľov, ktorí uvádzajú potraviny na trh s predajnou plochou pod 400 štvorcových metrov, by zároveň mala zostať iba možnosť darovať potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti charitatívnym organizáciám.

Antošová chce svojou druhou novelou zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia umožniť distribútorom sprístupnenie kozmetických výrobkov po dátume minimálnej trvanlivosti charitatívnym organizáciám. Výrobky však nesmú ohroziť zdravie ľudí.

„Takéto výrobky môžu byť na trh uvádzané výlučne spôsobom, že budú darované občianskym združeniam, ktoré vykonávajú verejnoprospešný účel v oblasti poskytovania sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti alebo sociálnych služieb," konštatuje sa v dôvodovej správe.

Touto novelou by chcela Antošová dosiahnuť spomalenie spotreby, respektíve zabezpečiť lepšie využívanie zdrojov na ochranu životného prostredia. Zároveň by sa tým mali sprístupniť kozmetické výrobky aj sociálne slabším rodinám. Oba návrhy by mali byť účinné od 1. januára 2020.

Antošová na tlačovej konferencii po hlasovaní o novele upozornila, že na Slovensku sa ročne vyhodí viac ako 700.000 ton potravín. „Musíme sa nad týmto faktom vážne zamyslieť. Potraviny, ktoré smerujú do koša, by mohli nájsť svoju cestu a využili by sa pre tisícky ľudí, ktorí sú na túto pomoc odkázaní. Je to aj o plytvaní všetkými zdrojmi, ktoré na výrobu potravín potrebujeme," myslí si Antošová.

Tiež je presvedčená, že na Slovensku sa plytvá najviac tými potravinami, ktorých ceny rastú najrýchlejšie. „Na Slovensku je 15 % domácností, ktoré si nemôžu dovoliť každý deň mať obed. Sú to najohrozenejšie skupiny. Návrh zákona veľké obchodné prevádzky zaviaže potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti darovať potravinovej banke alebo charitatívnym organizáciám," vysvetlila Antošová s tým, že za tento zákon zahlasovalo 116 poslancov a verí, že návrh prejde aj v druhom čítaní.

Návrh zákona ocenil aj riaditeľ Spišskej katolíckej charity Pavol Vilček. „Je to dobrý zákon a je aj veľmi dobre načasovaný," skonštatoval s tým, že prijatie tohto návrhu by mohlo pomôcť objem rozdaných potravín pre ľudí, ktorí ich potrebujú, až strojnásobiť. „Aspekt pomoci je v tomto zákone najdôležitejší," dodal Vilček.