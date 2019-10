TASR

Dnes o 13:11 čítanie na minútu 0 zdieľaní Michalovčanom storočnice je Metod Dominik Trčka

Michalovčania si za naj osobnosť poslednej storočnice zvolili blahoslaveného kňaza Metoda Dominika Trčku.

Dominik Trčka — Foto: redemptoristi.sk

Michalovce 21. októbra (TASR) – Michalovčania si za naj osobnosť poslednej storočnice zvolili blahoslaveného kňaza Metoda Dominika Trčku. Vyplynulo to z vyhlásenia výsledkov ankety Michalovčan storočnice počas slávnostného galavečera pri príležitosti 100. výročia vyhlásenia Michaloviec za centrum Zemplínskej župy.

Na podujatí sa v pondelok večer zúčastnil aj podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. „Je dôležité, aby sa poďakovalo tým, o ktorých si Michalovčania myslia, že za tých 100 rokov boli najdôležitejšími osobnosťami," povedal v súvislosti s anketou pre TASR.

Do ankety, ktorú michalovská samospráva vyhlásila 16. septembra, sa podľa slov Adely Kalaninovej z odboru komunikácie, marketingu a kultúry mestského úradu zapojilo 1482 hlasujúcich.

„Dlho to vyzeralo tak, že tento súboj medzi sebou zvedú terajší víťaz a bývalý primár michalovskej chirurgie, doktor Štefan Kukura," uviedol pre TASR k ankete primátor Michaloviec Viliam Zahorčák s tým, že víťazstvo prvého blahorečeného človeka, ktorý pôsobil v regióne, ho neprekvapilo.

Trčka si prvenstvo vyslúžil 654 získanými hlasmi, Kukurovi sa ich v hlasovaní ušlo 485. Trojicu najvolenejších uzavrel Pavol Horov s počtom hlasov 115. Michalovčania si svojho favorita volili spomedzi desiatich osobností nominovaných komisiou zloženou z profesionálnych historikov, múzejníkov a pracovníkov samosprávy.

Slávnostný galavečer bol vyvrcholením sérií podujatí, ktoré pri príležitosti 100. výročia vyhlásenia Michaloviec za centrum Zemplínskej župy pripravilo mesto v spolupráci so Zemplínskym múzeom.

„Okrúhle výročia sú hodné toho, aby sa pripomínali, a osobitne to platí o 100. výročí. Myslím si, že už pred 100 rokmi pri vzniku Československa vtedy tí, ktorí to sídlo premiestnili do Michaloviec, akoby tušili, že Michalovce majú potenciál byť centrom regiónu, čomu sa aj dnes s odstupom času tešíme," uviedol k oslavám Zahorčák.

Súčasťou slávnostnej akadémie bol aj krst knihy Michalovce ako sídlo Zemplínskej župy, ktorú si samospráva nechala pri príležitosti okrúhleho výročia vypracovať.