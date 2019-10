TASR

Federer vyhral v jubilejnom zápase a v Bazileji môže získať 10. titul

Tridsaťosemročný Švajčiar tak natiahol víťaznú sériu na domácom podujatí na 21 duelov.

Roger Federer — Foto: TASR/AP

Bazilej 21. októbra (TASR) - Švajčiarsky tenista Roger Federer postúpil do 2. kola na turnaji ATP v Bazileji a vykročil tak k desiatemu titulu na podujatí vo svojom rodnom meste. V jubilejnom 1500. zápase v kariére zdolal kvalifikanta Petra Gojowczyka z Nemecka v dvoch setoch 6:2 a 6:1.

Tridsaťosemročný Švajčiar tak natiahol víťaznú sériu na domácom podujatí na 21 duelov. V ďalšom kole ho čaká lepší z dvojice Radu Albot (Mold.) - Dušan Lajovič (Srb.).

„Myslím si, že to bol dobrý zápas. Bol som rýchly a netrvalo mi dlho zvyknúť si na podmienky. To je pozitívne. Peter mal v tejto hale už dva zápasy kvalifikácie, takže to proti nemu bolo nebezpečné. Navyše dobre podáva. No dokázal som kontrolovať zápas," povedal Federer.