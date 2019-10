TASR

Dnes o 11:59 čítanie na minútu 0 zdieľaní Slovák Čanecký druhý na pretekoch v Kamerune, získal aj 2 etapy a zelený dres

Dokopy si pripísal na konto 44 bodov UCI.

Na snímke vpravo Marek Čanecký — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Yaoundé 21. októbra (TASR) - Jediný slovenský kontinentálny tím Dukla Banská Bystrica zaznamenal úspešné vystúpenie na pretekoch Grand Prix Chantal Biya kategórie 2.2 v Kamerune (17.-20. októbra). Z pätice cyklistov sa najviac darilo Marekovi Čaneckému, ktorý obsadil druhé miesto v celkovom poradí, vyhral dve etapy a získal aj zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže. Dokopy si pripísal na konto 44 bodov UCI.

Okrem neho reprezentovali slovenský klub aj Juraj Bellan, Andrej Cully, Samuel Oros a Jakub Varhaňovský. Bellan so štartovným číslom 1 obhajoval vlaňajší žltý dres, no jeho zisku sa mu nepodaril. Čanecký skončil v úvodnej etape štvrtý, no následne vyhral druhú i tretiu. Dres celkového lídra od začiatku až do konca obliekal Alžírčan Azzedine Lagab.

„Snažili sme sa ísť naplno celé preteky. V prvej etape ma zaváhanie stálo žltý dres a dobrý odrazový mostík pre celkové poradie u ostatných našich chalanov, čo sme už v ďalších dňoch nechceli pripustiť. Keďže som bol najvyššie v celkovom poradí a cítil som sa celý čas dobre, spolupracovali sme v tomto duchu. Andi s Jurom chytali nástupy a snažili sa byť v únikoch, Kubo a Samo boli pri mne. Takže moje dve etapové víťazstvá, zelený dres i druhé miesto sú výsledkom všetkých nás. Vrátane Martina Fraňa a Michala Szalmu, bez práce ktorých by sme to takto nedali," uviedol Čanecký v tlačovej správe Slovenského cyklistického zväzu.

„Hoci je tento rok výnimkou, u nás v tomto období väčšinou panuje studené a nepríjemné počasie. Aj preto sa snažíme sezónu potiahnuť v teple. A tak sme opäť využili pozvanie kamerunskej federácie na etapové preteky. Ako obhajca žltého dresu nastúpil na štart Bellan s jednotkou. Boli sme opäť odhodlaní bojovať o víťazstvo. To sa nakoniec nepodarilo, no Marek vyhral dve etapy, získal zelený dres i druhé miesto celkového poradia. O víťazstve rozhodla prvá etapa, v ktorej šli veľmi pekne Alžírčania. Škoda, že sa neudeľovali bonifikačné sekundy v cieli, tam by Marek získal. Tím podal dobrý kolektívny výkon a všetci veľmi dobre spolupracovali. Trochu som očakával, že do desiatky poskočí ďalší z našich chalanov pri útoku na etapu v úniku, najmä v nedeľu. Tento cieľ nám nevyšiel. Celkovo však výsledky vrátane získaných 44 bodov UCI hodnotím pozitívne," uviedol športový riaditeľ Dukly Martin Fraňo.