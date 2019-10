Klaudia Fiolová

Dnes o 20:29 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Meghan už má dosť bulváru: Bola som naivná. Kamaráti ma varovali, čo ma čaká, keď budem s Harrym

Vojvodkyňa zo Sussexu prvýkrát prehovorila o tom, čo ju najviac trápi. Britské médiá vytvárajú na jej manželstvo s Harrym neskutočný tlak, ktorý už nevie obstáť.

Meghan bojovala so slzami počas rozhovoru — Foto: YouTube

LONDÝN 22. októbra - Meghan Makle a princ Harry by mali prežívať ich najšťastnejšie obdobie. Pred rokom mali kráľovskú svadbu, kde si spečatili svoju lásku a v máji sa im narodil krásny synček, Archie. Dvojica ale od svadby prežíva neľahké obdobie. Sú stredobodom britských médií, hlavne bulváru, ktorý rozoberá všetky detaily ich spoločného života. O Meghan sa napísalo množstvo nepravdivých informácií už predtým, ako sa oficiálne stala súčasťou britskej kráľovskej rodiny. Tlak na manželov sa zvýšil hlavne potom, ako sa im narodilo bábätko. Harry a Meghan si chceli užiť trošku súkromia, ale každý ich za to kritizoval so slovami, že kráľovská rodina si to nemôže dovoliť. Po dlhej dobe sa Meghan postavila pred kameru a otvorene porozprávala o svojich pocitoch.

„Kamaráti ma varovali pred britským bulvárom. Bola som naivná a neverila som im“

Bývala americká herečka, ktorá je afro-amerického pôvodu, prezradila moderátorovi ITV, Tomovi Bradbymu so slzami v očiach, čím si prechádza. „Beriem každý deň taký, aký je. Verím, že to bude lepšie a lepšie každým dňom. Snažila som sa pochopiť britskú mentalitu, ale je to pre mňa naozaj ťažké,“ rozpráva Meghan. Nikdy si nemyslela, že bude ľahké vystupovať pred médiami ako člen kráľovskej rodiny, ale nemyslela si, že bude čeliť takým krutým praktikám bulváru. „Ak by každý hral férovú hru a ja by som naozaj niečo zlé vykonala, bola by som prvá, kto by vystúpil a verejne by som sa ospravedlnila. Ale nič také sa nestalo. Keď sa o niekom napíše niečo, čo nie je pravdivé, a ešte k tomu je aj zdroj nedôveryhodný, a aj tak to môžu zverejniť a zverejnia, nepríde mi to správne,“ pokračuje čerstvá mamička.

O tom, ako veľmi škodlivý dokáže byť britský bulvár, jej hovorili aj jej priatelia, keď sa začala stretávať s Harrym. Ona im ale neverila. „Keď som stretla svojho terajšieho manžela, moji priatelia boli veľmi šťastní, pretože som bola šťastná aj ja. No moji kamaráti z Veľkej Británie ma varovali. Harry je určite skvelý, ale mala by si tento vzťah ukončiť, pretože britský bulvár ti zničí život.“ Meghan v rozhovore prezradil aj to, ako si naivne myslela, že nie je ničím natoľko zaujímavá, aby sa stala terčom bulváru.

Meghan so synčekom Archiem Foto: Twitter@@dazzlegal

Harry chce ochrániť svoju manželku a najradšej by sa s ňou presťahoval do Afriky

Princ v rozhovore s jeho dlhoročným priateľom, novinárom Tomom Bradbym povedal, že sa spolu s Meghan chcú sústrediť najmä na prácu v Afrike. Chcú tam pomáhať tamojším a priznal sa, že to prostredie im tiež pomáha. Ak by to bolo len na ňom, už by sa tam presťahovali. Sám vidí, aký tlak vytvárajú na neho a jeho manželku médiá a povedal, že nechce, aby mala Meghan podobný osud ako zosnulá princezná Diana. „Každý musí čeliť kritike, v akomkoľvek zamestnaní. Pre nás je to ale ťažké v tom, že o nás píšu nepravdivé informácie. Všetko, čo môžeme spraviť, je to, že zostaneme skutočnými a budeme veriť a dúfať, že pravda zvíťazí. Nebudem obeťou šikany médií a nedovolím, aby sme sa dostali do tej istej hry, ktorá zabila moju matku,“ povedal otvorene princ Harry.

Keď sa novinár opýtal Meghan, či je v poriadku, rozplakala sa

„Každá žena, keď sa stane matkou, je viac zraniteľná. Ja som sa stala matkou a zároveň aj čerstvou manželkou. Snažila som sa všetko perfektne zvládnuť. Ďakujem, že sa pýtaš, či som v poriadku. Nikto sa ma túto otázku neopýtal už dávno. Prechádzam zložitým obdobím a veľa sa toho udialo aj v súkromí,“ rozpráva Meghan so slzami v očiach. V rozhovore hovorí aj o tom, že chce, aby s Harrym boli naozaj šťastní a nie, aby len tak prežívali. To nestačí. To nie je zmysel života.

Na sociálnych sieťach sa vytvorila veľká skupina ľudí, ktorá podporuje Meghan

Len hodinu po tom, ako televízia odvysielala dokumentárny film o ceste Meghan a Harryho v Afrike, najdiskutovanejšou témou na scoiálnych sieťach sa stali, ako inak, opäť kráľovskí manželia. Tentokrát ale v pozitívnom slova zmysle. Na internete sa začal šíriť hashtag #WeLoveYouMeghan. Príspevky, ktoré ľudia začali zverejňovať, sú plné podpory a spolupatričnosti. A možno aj vďaka odvysielanému dokumentu sa britský bulvár uvedomí a manželský pár nebude musieť čeliť denno-denným nezmyselným útokom na ich osoby.