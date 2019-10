Ľubomíra Somodiová

Zázrak na morskom dne: Zdanlivo mŕtve koraly v Stredozemnom mori opäť ožili

Miesta, na ktorých sa rozprestierajú pestrofarebné koraly, trpia veľkou mierou znečistenia. Neprospieva im ani rastúca teplota oceánu. Nový objav vedcov však potvrdzuje, že nádej umiera posledná.

Vedcov nové pozorovanie potešilo — Foto: joakant/Pixabay

STREDOZEMNÉ MORE 22. októbra - Jeden z druhov turbinatky zažil doslova zmŕtvychvstanie. Vedci dlhodobo monitorovali 243 kolónií týchto ohrozených koralov v Stredozemnom mori. Výsledky im vyrazili dych. Napriek tomu, že boli dlhé roky presvedčení, že koraly zabil tepelný stres z otepľujúceho sa oceánu, zdá sa, že tieto farebné organizmy dokázali prežiť vlastnú smrť. Vedci totiž zaznamenali v kolónii výskyt živých polypov. Nešlo o nové polypy, ako by sa dalo čakať, ale boli to akoby obnovené telá tých pôvodných.

Za všetko môže skvelá adaptácia

Vedci čoskoro rébus so záhadným oživením vodných organizmov rozlúštili. Až 38 percent koralových kolónií postihnutých vlnami horúčav si našlo adaptačnú stratégiu, ktorá im pomohla sa so zmenou teploty vysporiadať. Polypy sa zmenšili a čiastočne opustili svoje pôvodné úkryty. Počas niekoľkých rokov dorástli a začali si tvoriť novú „vonkajšiu kostru.“ Vedcom dal objav štipku nádeje, že aj koraly v iných častiach rozsiahleho oceánu by sa mohli podobne prispôsobiť. Zároveň ide o významnú indíciu, ktorá im pomôže lepšie uchopiť ochranu týchto morských organizmov.