Časť opozície sa dohodla na postupe pri spoločenských témach

Tými sú vzájomné prepožičanie si pódií 17. novembra, ale aj 21. februára pri príležitosti druhého výročia vraždy novinára Jána Kuciaka a kauza Gorila.

Zľava: Richard Sulík, v popredí: Michal Truban, Miroslav Beblavý, Igor Janckulík, v pozadí: Igor Matovič, Andrej Kiska, Boris Kollár — Foto: Facebook/Andrej Kiska – Za ľudí

Bratislava 21. októbra (TASR) – Predsedovia niekoľkých opozičných strán sa na spoločnom pondelkovom stretnutí dohodli na postupe pri troch veľkých spoločenských témach. Tými sú vzájomné prepožičanie si pódií 17. novembra, ale aj 21. februára pri príležitosti druhého výročia vraždy novinára Jána Kuciaka a kauza Gorila.

Na tlačovej konferencii to uviedli predseda SaS Richard Sulík, predseda Sme rodina Boris Kollár, líder hnutia OĽaNO Igor Matovič a predsedovia mimoparlamentných strán Andrej Kiska (Za ľudí), Michal Truban (Progresívne Slovensko) a Miroslav Beblavý (Spolu) a zástupca KDH Igor Janckulík. Avizovali, že takto chcú ukázať občanom Slovenska, že v budúcich voľbách sú "silnou alternatívou" proti súčasnej vláde.

„Spájať sa má vždy zmysel, ak máte rovnaké hodnoty," poznamenal Sulík. Načrtol tiež, že by opozícia mohla podpísať aj dokument o spolupráci. Ten zasa Truban prirovnal k zmluve o neútočení medzi koalíciou PS-Spolu a KDH. Kiskova strana Za ľudí by tiež takúto dohodu podporila. Žiada však vylúčenie spolupráce s koaličnou stranou Smer-SD.

Kiska tiež priznal, že má na spoluprácu s Kollárom iný názor ako napríklad SaS. „Ak budeme mať málo hlasov, mali by sme byť pripravení prísť a požiadať pána Kollára o prípadný vstup do koalície. Je to lepšia alternatíva, ako keby mal vládnuť Smer," komentoval.

Podľa Sulíka by sa však nemalo očakávať, že po jednom, dvoch stretnutiach „sa spracú všetky rozdiely". Každá strana je podľa Sulíka niečím špecifická, preto môže osloviť rôznych voličov. Podľa jeho slov je práve "opozícia z rozmanitosti" a bola by škoda "túto rozmanitosť stratiť".

Matovič tiež oznámil, že jeho strana, ktorá na 17. novembra objednala pódiá na slovenských námestiach, je ich ochotná požičať politickým kolegom. Rovnaký postup zvolili aj sulíkovci, ktorí na druhé výročie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej (21. februára 2020) zasa majú objednané pódiá na námestiach vo ôsmich slovenských mestách.

Veľká časť opozície sa dohodla aj na postupe pri kauze Gorila. Predsedovi vlády SR Petrovi Pellegrinimu dajú čas do budúceho pondelka (28. 10.), ako zareaguje na výzvu na stretnutie okolo okrúhleho stola.

Rokovania opozičných a mimoparlamentných strán budú pokračovať v decembri. SaS však už teraz explicitne odmieta spoluprácu so stranami Smer-SD, SNS a ĽSNS.