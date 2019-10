TASR

Dnes o 15:08 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Tipsport liga: V derby dominovali brankári, Košice sa revanšovali za prehru v 1. kole

Ozdobou 14. kola hokejovej Tipsport Ligy bol súboj odvekých rivalov Slovan Bratislava - HC Košice.

Na snímke zľava Tomáš Zigo (Slovan) , David Skokan (Košice), Marcel Haščák (Košice), Jindřich Abdul (Slovan), Radovan Bondra (Slovan) a Juraj Majdan (Košice) — Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 21. októbra (TASR) - Ozdobou 14. kola hokejovej Tipsport Ligy bol súboj odvekých rivalov Slovan Bratislava - HC Košice, ktorý sledovala na tribúnach Zimného štadióna Ondreja Nepelu zatiaľ najvyššia návšteva v sezóne - 9813 divákov. Košičania sa predstavili v súťažnom zápase na bratislavskom ľade po sedem a pol roku a odviezli si z hlavného mesta dva body za víťazstvo 2:1 po samostatných nájazdoch.

V derby dominovali obaja brankári. Domáci Barry Brust i Andrej Košarišťan v bránke hostí predviedli viacero výborných zákrokov. V samostatných nájazdoch Košarišťan neinkasoval ani raz z piatich striel, Brusta prekonal iba Marcel Haščák, ktorý tak pripravil Slovan o víťaznú šnúru.

„Bolo to typické derby. V priebehu 60 minút sa "momentum" neustále prelievalo z jednej strany na druhú, raz sme mali viac z hry my, raz zase Slovan. Vzhľadom na to, ako všetci hráči bojovali a odovzdali na ľade všetko, by si ani jeden tím nezaslúžil ísť domov bez bodu. V predĺžení sme možno mali o jednu-dve šance viac ako súper, ale ten výsledok 1:1 po predĺžení je v poriadku. Bol najmä zásluhou oboch brankárov. V nájazdoch sa o bod navyše postaral Košarišťan," hodnotil duel na pozápasovej tlačovej konferencii tréner HC Košice Peter Draisaitl.

Hostí poslal do vedenia v 28. minúte Michal Chovan, o tesný náskok prišli 80 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času. „Myslím si, že diváci si prišli na svoje. Bol to taký hokejový sviatok, stretli sa dva dobré tímy. Bol to akoby zápas play off, hralo sa tvrdo, hore-dole v rýchlom tempe, s množstvom šancí. Chceli sme vyhrať v riadnom hracom čase, škoda toho záveru, aj v predĺžení sme si vypracovali veľa šancí," povedal Chovan pre web košického klubu.

Domáci brankár Brust predviedol v riadnom čase a predĺžení 37 úspešných zákrokov. „V prvej a druhej tretine to nebol z našej strany optimálny výkon, až v tretej sme zareagovali a hrali lepšie. V prostrednej časti nás Košice chvíľami riadne zatlačili. Mali sme šťastie, že sa nám podarilo vyrovnať. Proti takým top tímom, ako sú Košice, nemôžeme hrať 40 minút, ale koncentrovať sa plných 60," zdôraznil Brust, ktorý sa nemohol sťažovať na nedostatok práce.

„Chytalo sa mi fajn. Spoluhráči odviedli dobrú prácu, keď odtláčali súperových hráčov z bránkoviska a mal som stále dobrý výhľad. V predĺžení, keď sa hrá 3 na 3, je to pre mňa zábava. Neustále som v tempe, musím čeliť strelám z nebezpečných vzdialeností," povedal po zápase v šatni Kanaďan, ktorý zložil poklonu brankárovi hostí: "Košarišťan chytal výborne. Potvrdil, že je kvalitný brankár."

Duel sledoval v hľadisku i tréner slovenskej reprezentácie Craig Ramsay. Väčšinu času boli Košičania hokejovejší, Slovan si výraznejší tlak vypracoval až na konci tretej tretiny. O vyrovnanie sa postaral v čase 58:40 Jindřich Abdul.

Na snímke zľava brankár Barry Brust (Slovan), Michal Chovan (Košice) a Radovan Puliš (Slovan) Foto: TASR/Dano Veselský

„V minulých zápasoch som zvykol často voliť prihrávky na spoluhráčov. Povedal som si, že budem častejšie strieľať. Preto som aj v tejto situácii zvolil strelu. Musím sa poďakovať a pochváliť nášho trénera brankárov, ktorý nám urobil rozbor a povedal, kde má súperov brankár slabinu - miesta pod lapačkou. Tam som aj zamieril a spadlo to tam. Napokon to stačilo len na bod," opísal v mixzóne vyrovnávajúci gól český útočník "belasých".

Košice tak oplatili bratislavskému tímu domácu prehru 1:2 z úvodného kola. „Ako aj v tom zápase, tak aj teraz to bol duel o jednom góle. Po ňom sa to rozbehlo. Kým v prvom vzájomnom stretnutí sme však Košičanov do ničoho nepúšťali, teraz sme im dovolili dostať sa do veľkého množstva šancí. Nebol to z našej strany dobrý zápas. Nevytvorili sme si žiaden vyložený tlak. Atmosféra bola fantastická, ďakujeme za skvelú kulisu divákom, ktorí zaplnili arénu, o to viac nás mrzí, že sme nedosiahli na víťazstvo," dodal Abdul.