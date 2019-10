TASR

Trojkoalícia PS-Spolu-Za ľudí zatiaľ nevznikne, Kiska chce širšiu spoluprácu

Trojkoalícia Progresívne Slovensko (PS)-Spolu so stranou Za ľudí nevznikne.

Na snímke zľava podpredsedovia strany Michal Luciak, Vladimír Ledecký a Veronika Remišová,predseda strany Za ľudí Andrej Kiska , podpredsedovia Jana Žitňanská a Juraj Šeligapočas tlačovej konferencie po skončení ustanovujúceho snemu strany „Za ľudí — Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 21. októbra (TASR) - Trojkoalícia Progresívne Slovensko (PS)-Spolu so stranou Za ľudí nevznikne. Potvrdili to lídri strán Michal Truban a Andrej Kiska. V PS-Spolu sú presvedčení, že trojkoalícia by bola najlepšia možnosť, ako ukázať, že im záleží na zmene a že vedia konať spoločne.

U Kisku sa rozhodli aj na základe preferencií a myslia si, že by trojkoalícia nestačila na výmenu tejto vlády. Za ľudí chce diskusiu o veľkej predvolebnej koalícii - Blok zmeny.

„Andrej Kiska našu ponuku na trojkoalíciu s cieľom poraziť Smer odmietol. V PS-Spolu sme presvedčení, že trojkoalícia najbližších strán bola najlepšia a najúprimnejšia možnosť ako teraz, v čase, keď všetky svinstvá vychádzajú na povrch, ukázať, že nám záleží na zmene a že vieme konať spoločne," uviedol Truban na sociálnej sieti. Kiskovo rozhodnutie berie dvojkoalícia na vedomie. „Veľmi radi akceptujeme jeho žiadosť pristúpiť k našej dohode o neútočení. Napokon, KDH a Za ľudí sú naši najbližší partneri," doplnil Truban.

Trojkoalícia by podľa Kisku nestačila

Kiskova strana tvrdí, že trojkoalícia by podľa aktuálnych preferencií nestačila na to, aby vymenili súčasnú vládu. „Dnes som lídrom PS-Spolu oznámil, že strana Za ľudí sa na základe vnútrostraníckej diskusie a prieskumu rozhodla, že do volieb v trojkoalícii nepôjde. Takmer 33 percent voličov našej strany, podľa prieskumu agentúry AKO, je proti tejto koalícii, čo by mohlo znamenať, že vo výsledku by sme mali ako trojkoalícia menej hlasov, ako máme dnes samostatne," vysvetlil Kiska.

Pripomína, že strany demokratickej opozície potrebujú získať minimálne 76 mandátov na to, aby mohli vládnuť. „Podľa dnešných prieskumov by muselo ísť o koalíciu minimálne piatich strán," doplnil Kiska s tým, že jeho strana sa snaží robiť takú politiku, aby nijako neútočila na najbližších partnerov.

Navrhuje demokratický Blok zmeny

Za tých považuje koalíciu PS-Spolu, stranu SaS, hnutia KDH a OĽaNO. „Naším cieľom nie je poslať niekoho mimo parlamentu, ale spoločne sa pokúsiť zostaviť demokratickú vládu. Preto strana Za ľudí navrhuje diskusiu o širokom demokratickom Bloku zmeny," zdôraznil Kiska.

Okrem pripojenia sa k paktu o neútočení Kiska navrhuje doplniť odmietnutie spolupráce so Smerom-SD, SNS, kotlebovcami a Štefanom Harabinom. „Rovnako som ich informoval, že navrhnem stretnutie okolo okrúhleho stola s ostatným demokratickými opozičnými stranami, kde by sme mali diskutovať o najlepšej forme predvolebnej a povolebnej spolupráce," doplnil Kiska s tým, že spolupráca strán demokratickej opozície má zmysel.