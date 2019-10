TASR

Gregušov gól nestačil Minnesote na postup do štvrťfinále MLS

Viac dôvodov na radosť mal Gregušov reprezentačný kolega Albert Rusnák.

Zlatan Ibrahimovič a Michael Boxall — Foto: TASR/AP

New York 21. októbra (TASR) - Gól slovenského futbalistu Jána Greguša nestačil Minnesote United na postup do štvrťfinále play off MLS. Jeho tím prehral v noci na pondelok na vlastnom ihrisku s Los Angeles Galaxy 1:2. Greguš, ktorý absolvoval celý duel, sa presadil v 87. minúte umiestnenou strelou spoza šestnástky, jeho zásah však už domácim nepomohol.

„Súper hral výborne, sebavedomo. Bol to najťažší zápas v tejto sezóne," povedal útočník hostí Zlatan Ibrahimovič, ktorý v základnej časti dosiahol 30 gólov a stal sa druhým najlepším kanonierom súťaže.

O štyri zásahy viac nazbieral Mexičan Carlos Vela z FC Los Angeles. A práve mestský rival čaká na Galaxy vo štvrťfinále. „Myslím si, že si tento zápas želal každý a všetci sa naň tešia," dodal švédsky kanonier podľa agentúry AP.

Viac dôvodov na radosť mal Gregušov reprezentačný kolega Albert Rusnák. Ten sa síce strelecky nepresadil, ale Salt Lake City doma zdolalo Portland Timbers 2:1 a vo štvrťfinále si zahrá proti Seattlu Sounders. Dvadsaťpäťročný krídelník pobudol na trávniku do 89. minúty.