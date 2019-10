TASR

Výsledky švajčiarskych volieb potvrdili zisky zelených a straty pre populistov

Vyplýva to z konečných výsledkov hlasovania, ktoré v noci na pondelok priniesol verejnoprávny rozhlas a televízia (SRF).

Dobrovoľníci vyprázdňujú box s hlasovacími lístkami počas parlamentných volieb vo volebnej miestnosti v Zürichu 20. októbra 2019 — Foto: TASR/AP

Ženeva 21. októbra (TASR) - Parlamentné voľby vo Švajčiarsku priniesli v nedeľu úspech tamojším dvom opozičným "zeleným" stranám, ktorých podpora medzi voličmi vzrástla, čo sa nepodarilo ani jednej z ostatných strán. Vyplýva to z konečných výsledkov hlasovania, ktoré v noci na pondelok priniesol verejnoprávny rozhlas a televízia (SRF).

Postavenie najsilnejšej strany v parlamente si jasne udržala protiimigračná pravicovo-populistická Švajčiarska ľudová strana (SVP), ktorá však oproti voľbám z roku 2015 stratila 3,8 percentuálneho bodu a získala tak 25,6 percenta hlasov.

Druhí skončili sociálni demokrati s podporou 16,8 percenta voličov, čo je pokles o dva body, nasledovaní liberálmi s 15,1 percenta (mínus 1,3 bodu). Ľavicová Švajčiarska strana zelených (GPS) zvýšila svoj zisk o 6,1 percentuálneho bodu na 13,2 percenta, čím predstihla kresťanských demokratov, ktorí sú vo vláde a ktorých s miernym poklesom volilo 11,4 percenta zúčastnených voličov.

Centristická Zelená liberálna strana (GLP) si polepšila o ide o nárast o 3,2 percentuálneho bodu na 7,8 percenta. Švajčiari si v nedeľu volili členov oboch parlamentných komôr - 200-člennej Národnej rady a 46-člennej Rady štátov. „Boli to rozhodne klimatické voľby," citovala lídra parlamentnej frakcie zelených Balthasara Glättliho agentúra DPA.

Inštitút pre prieskum verejnej mienky Gfs.bern uviedol, že najdôležitejšou otázkou pre voličov bola klimatická zmena a súvisiace emisie skleníkových plynov. Až za touto témou nasledovali vysoké náklady na zdravotné poistenie, uviaznuté rozhovory s Európskou úniou a imigrácia.

Hoci obe "zelené" strany dosiahli svoje dosiaľ najlepšie výsledky vo voľbách do dolnej komory parlamentu, do budúcej vlády sa zrejme nedostanú, a to vzhľadom na špecifický politický proces vo Švajčiarsku, píše DPA, odvolávajúc sa na analytikov i samotných zelených politikov.

Politická tradícia v krajine totiž určuje, že strana uchádzajúca sa o vstup do viacstrannej vlády - v ktorej mali desaťročia zastúpenie ministri z SVP, sociálni demokrati, liberáli a kresťanskí demokrati - by mala zaznamenať dobré výsledky aspoň v dvoch celoštátnych voľbách po sebe.

Líder zelených liberálov Jürg Grossen v nedeľu povedal, že kreslo v spolkovej vláde si nenárokujú. Šéfka zelených Regula Rytzová nevylúčila, že jej strana by sa mohla o miesto vo vláde usilovať, avšak len v prípade, ak by niektorý zo súčasných ministrov odstúpil.

Namiesto kresla vo vláde zelení z GPS žiadali celonárodný "klimatický summit" straníckych lídrov a vedcov s cieľom pripraviť plán znižovania emisií.