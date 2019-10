Klaudia Fiolová

Dnes o 16:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Vodič bezohľadne ošpliechal chodkyňu. Hrozí mu pokuta vo výške tisícok eur

V zákone o cestnej premávke je ustanovené, že vodič nesmie obťažovať ostatných účastníkov cestnej premávky, ani iné osoby rozstrekovaním kaluží.

Bezohľadný vodič naschvál ošpliechal chodkyňu — Foto: TASR, reprofoto: Dailymail.co.uk

STAFFORD 21. október - Vodiči si musia dávať na cestách pozor neustále, a to hlavne počas daždivého počasia. Práve vtedy sa vytvoria mláky, ktoré môžu ohroziť chodcov. Nie každý vodič je ohľaduplný a vyhýba sa kalužiam. Ak vodič ošpliecha chodcov zámerne, hrozí mu pokuta. Chodec má právo tento čin nahlásiť dopravným policajtom, ktorí môžu vystaviť mastnú pokutu. Práve takýto prípad sa stal aj vo Veľkej Británii. Vodič sa nielenže nevyhol mláke na ceste, ale naschvál ešte pridal, aby špinavá voda skončila na chodkyni.

Bezohľadnému vodičovi hrozí pokuta vo výške 5000 libier

Celý incident natočil vodič auta, ktorý išiel akurát po ulici tesne za autom, ktoré vyčíňalo. Na zázname vidieť, ako sa vodič auta schválne dal do protismeru, a plnou rýchlosťou vbehol do mláky. Chodkyňa, ktorá išla na okolo, nemala priestor, kde by sa tomu mohla vyhnúť. Kamerový záznam už prešetruje polícia. Podľa informácií, ktoré zverejnil portál Dailymail, video poslal polícii neznámy vodič. Muži zákona poprosili o pomoc aj verejnosť, aby rýchlejšie našli majiteľa vozidla. Osobe, ktorá porušila cestný zákon, hrozia trestné body a aj vysoká peňažná pokuta.

Aj na Slovensku platí podobný zákon

V zákone o cestnej premávke je uvedené, že vodič nesmie obťažovať ostatných účastníkov cestnej premávky, ani iné osoby rozstrekovaním kaluží. § 4, zákon č. 8/2009 Z.z.: Vodič nesmie používať hanlivé gestá voči ostatným účastníkom cestnej premávky, vyhadzovať z vozidla predmety a obťažovať ostatných účastníkov cestnej premávky ani iné osoby najmä nadmerným hlukom, prachom, znečisťovaním ovzdušia, rozstrekovaním kaluží, blata alebo zbytočným ponechaním motora stojaceho vozidla v chode.