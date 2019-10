Klaudia Fiolová

Dnes o 20:49 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Žena, ktorá má 21 detí, je opäť tehotná. Pozrite sa, ako to vyzerá doma u najväčšej britskej rodiny

Viacnásobná mamička sa podelila s verejnosťou o radostnú novinku cez video na YouTube. Dúfa, že k jej desiatim synom sa pridá aj jedenásty.

Najpočetnejšie britská rodina — Foto: reprofoto: Dailymail, YouTube

LANCASHIRE 21. októbra - Rodina Radfordových zažíva opäť radostné chvíle. Najväčšia rodina v histórii Veľkej Británie čaká nový prírastok. V poradí už 22. dieťa. Sue Radfordová sa podelila o túto novinku na svojom YouTube kanáli. Hoci veľa ľudí ju kvôli veľkej rodine odsudzovalo, ona tvrdí, že je šťastná a je veľmi rada, že má takú veľkú rodinu. Aj napriek tomu, že je to finančne veľmi náročné.

19 detí stále žije v jednej domácnosti s rodičmi

Okrem dvoch dospelých detí syna Chrisa a dcéry Sophie, ktorí majú 30 a 25 rokov, ostatné deti stále žijú spolu s rodičmi. Najmladší Bonnie má len 11 mesiacov. Ostatné deti majú: Chloe (23), Jack (22), Daniel (20), Luke (18), Millie,(17), Katie (16), James (15), Ellie (14), Aimee (13), Josh (12), Max (11), Tillie (9), Oscar (7), Casper (6), Hallie (4), Phoebe (3), Archie (18 mesiacov). Najstaršia dcéra Sophie má už 3 deti. V roku 2014 sa Sue narodilo, bohužiaľ, mŕtve dieťatko. Ako informuje portál Dailymail, rodina minie týždenne na jedlo 350 libier a každý deň rodičia upratujú 3 hodiny, aby udržali v dome poriadok.

Na dovolenku si musia zobrať aspoň 7 kufrov

Mnohopočetná rodina to nemá až také ľahké. Výdaje na stravu majú dosť vysoké a keď je reč o spoločnej rodinnej dovolenke, musia rátať s minimálne 7 kuframi. Sue perie každý deň, aby mali deti čisté veci. Znamená to približne 18 kg oblečenia, ktoré sa vyperie denne.

Rodina nedostáva žiadne špeciálne skupinové zľavy

Veľa ľudí si myslí, že mnohopočetná rodina dostáva pravidelne skupinové zľavy, opak je ale pravdou. „Verte, alebo nie, skupinové zľavy sú väčšinou pre rodičov s dvomi deťmi. Nás je ale omnoho viac," vysvetľuje Sue. Väčšinou sa pozerajú po zľavových kupónoch na internete, aby aspoň niečo ušetrili. Ak by chceli ísť napríklad do kina za klasickú cenu, museli by zaplatiť dokopy okolo 100 libier. Najkrajšie rodinné chvíle sú podľa matky aj tak tie, ktoré strávia vonku v prírode. Tam nepotrebujú žiadne vstupenky, stačí, ak si nabalia košíky a vybehnú na piknik do parku.