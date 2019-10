TASR

Koči vyhral Rely Košice a získal aj celkové prvenstvo v rely

Martin Kočí spoločne s Radovanom Moznerom triumfovali na domácom podujatí.

Ilustračný obrázok — Foto: TASR/Štefan Puškáš

Košice 18. októbra (TASR) - Slovenský automobilový pretekár Martin Koči triumfoval spoločne so spolujazdcom Radovanom Moznerom na Rely Košice, vďaka čomu sa zároveň stal aj majstrom Slovenska. V záverečnom podujatí sezóny zmazali manko na Poliaka Grzegorza Grzyba a na domácom podujatí oslavovali aj celkové prvenstvo.

Koči mali ideálny štart do pretekov a po 4. rýchlostnej skúške mal pred Grzybom náskok 14 sekúnd. Potom však dostala jeho Škoda Fabia R5 defekt a prvú etapu napokon vyhral Grzyb so 6-sekundovým náskokom na Kočiho.

Do druhej však slovenská posádka tímu Styllex vstúpila suverénne, rýchlo si vytvorila náskok a napokon triumfovala na košickej rely a aj v celkovom poradí. „Mám z toho veľkú radosť. Po celý rok to boli krásne súboje, tak to má byť," poznamenal Koči, ktorý zároveň skompletizoval zlatý hetrik na košickej rely.