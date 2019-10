TASR

Dnes o 10:00 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Slovenky v úvodnom zápase kvalifikácie na ME 2020 do 17 rokov prehrali s Rakúskom

Zverenky trénera Jozefa Jelšica sa v 4. skupine ešte stretnú s Fínskom a Estónskom.

Reprezentantky pred zápasom s Rakúskom — Foto: futbalsfz.sk/Roman Ferstl

Senec 20. októbra (TASR) - Slovenské futbalistky do 17 rokov prehrali v nedeľu v ich úvodnom zápase prvej fázy kvalifikácie o postup na ME 2020 s Rakúskom v NTC Senec 1:3. Zverenky trénera Jozefa Jelšica sa v 4. skupine ešte stretnú s Fínskom a Estónskom.

4. skupina 1. fázy kvalifikácie ME 2020 futbalistiek do 17 rokov: SR - Rakúsko 1:3 (0:2) Góly: 52. Pelikánová (z 11 m) - 45.+1 a 56. Magerlová (prvý z 11 m), 34. Purtschellerová, ŽK: Fuchsová, Hollová (obe Rak.), rozhodovala: Ponomarevová (Rus.) SR Stachová – Lukáčová, Kršiaková, Mudráková, Mrocková – Pelikánová, Jedináková, Maková (64. Bayerová) – Morávková (84. Halásová), Vredíková (64. Retkesová), Mazúchová (64. Škerdová) Rakúsko: El Sherifová – Nemethová (90+. Schneiderbauerová), Magerlová, Fuchsová, Seidlová (75. Weissová) – Pfannerová, Dornová (46. Hollová), Brunmairová – Krakerová, Purtschellerová, D"Angelová (68. Praherová) Ďalší výsledok: Fínsko - Estónsko 5:1 (2:1)

Hlas (zdroj: www.futbalsfz.sk):

Jozef Jelšic, tréner SR 17: „Z môjho pohľadu sme boli lepším družstvom. Bohužiaľ, súper dal tri góly a my jeden. Je škoda, že sme to nedotiahli do víťazného konca. Výsledok je veľmi krutý. Penalty hodnotiť radšej ani nebudem… Pozitívny budem v šatni a aj počas ďalších dvoch dní, keď sa budeme pripravovať na Fínky. Ak k ďalšiemu stretnutiu pristúpime rovnako, nebojím sa o výsledok."