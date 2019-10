TASR

NHL: Tatarov gól Montrealu k bodom nepomohol, obranca Carlson sa zapísal do histórie

Tomáš Tatar oslavuje gól do siete Minnesoty — Foto: TASR/AP

New York 21. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar strelil gól v nedeľnom zápase NHL. Jeho Montreal Canadiens však prehral na ľade Minnesoty Wild 3:4. Pre 28-ročného útočníka to bol tretí gól a siedmy bod v tejto sezóne.

Tatar vyrovnal 23. minúte na 1:1, keď dorazil do odkrytej bránky puk po strele Jeffa Petryho. O 16 sekúnd neskôr otočil stav stretnutia Phillip Danault. Ten po vyrovnávajúcom zásahu Marcusa Foligna poslal v 44. minúte hostí aj do vedenia 3:2.

Montreal však napokon podľahol po víťaznom zásahu Zacha Pariseho v tretej tretine. "Habs" nebodovali po dvoch víťazstvách. Minnesota si pripísala iba druhý triumf v novom ročníku, aj po ňom zostáva so štyrmi bodmi na chvoste tabuľky Západnej konferencie. „Potrebujeme si tento moment zapamätať. Je to skvelý pocit. Chceme si ho v ďalších zápasoch zopakovať," povedal autor prvého gólu "divochov" Jason Zucker.

Montreal nevyhral na ľade Wild už od 20. marca 2011. „Vedeli sme, že Minnesota má dobrý tím, to nepotrebovala nikomu pripomínať. Vieme, aké náročné je hrať na tomto štadióne, nezvykli sme tu byť v minulosti príliš úspešní. Súperovi sa podarilo opäť streliť o gól viac ako nám a vydrel dva body," komentoval duel krídelník Montrealu Brendan Gallagher. Tatar odohral 16 a pol minúty, na bránku súpera vyslal dokopy štyri strely.

Edmonton aj s Tomášom Jurčom prehral vo Winnipegu 0:1 po samostatných nájazdoch a iba druhýkrát v sezóne nebodoval naplno. V rozstrele sa za hostí nepresadili Ryan Nugent-Hopkins ani Connor McDavid, na opačnej strane boli úspešní Kyle Connor aj Patrik Laine.

Jets ukončili trojzápasovú minisériu prehier. Domáci brankár Connor Hellebuyck zneškodnil v riadnom hracom čase a predĺžení všetkých 38 striel súpera a dosiahol 15. čisté konto v profilige. Shutout si pripísal napriek prehre aj brankár Oilers Mike Smith, ktorý predviedol 23 úspešných zákrokov.

Významný míľnik dosiahol tréner Jets Paul Maurice. Stal iba siedmym koučom v histórii, ktorý v NHL vyhral už 700 duelov. Z aktívnych trénerov dosiahli viac víťazstiev iba Joel Quenneville (893) a Barry Trotz (815).

„Ako začínajúci tréner som uvažoval, že aj 500 výhier v tejto lige by bol parádny míľnik. Odkedy som prišiel do Winnipegu, začali mi čísla rýchlejšie rásť. V minulých rokoch som viedol tie najlepšie tímy, takže výhry pribúdali. Je to pekná méta," uviedol Maurice pre nhl.com. Jurčo opäť nastúpil vo štvrtom útoku Edmontonu, v ktorom odohral iba osem a štvrť minúty. Obranca "olejárov" Kris Russell má za sebou jubilejný 800. duel v NHL.

Washington bez zraneného Richarda Pánika zdolal domáce Chicago 5:3. Asistenciou prispel k víťazstvu hostí John Carlson, získal 18. bod v sezóne a stal sa tretím obrancom v histórii NHL, ktorému sa podarilo v úvodných desiatich dueloch nazbierať aspoň osemnásť bodov.

V drese Blackhawks zažil ligový debut iba 18-ročný Kirby Dach, ktorého "jastrabi" tento rok draftovali z celkového tretieho miesta. Mladší hráč nastúpil za Chicago ešte v roku 1999, keď dostal šancu Steve McCarthy.

Vancouver uspel na ľade New Yorku Rangers 3:2 a vybojoval už piatu výhru v šiestich zápasoch. Skúsený brankár "jazdcov" Henrik Lundqvist chytil až 40 striel hostí, ale nezabránil štvrtej prehre Rangers v sérii. Prvýkrát v domácom prostredí padol Anaheim, ktorý neudržal tesný náskok a podľahol Calgary 1:2. Obrat zariadili Michael Stone a Mikael Backlund.