Basketbal-SBL: Duel Prievidze a Interu predčasne ukončili pre inzultáciu rozhodcu

Ťahákom štvrtého kola SBL mal byť duel minulosezónnych finalistov Prievidze a Interu Bratislava.

Prievidza 19. októbra (TASR) - Mal to byť basketbalový sviatok a do 26. minúty aj bol, potom však vzbĺkli vášne. Po faule na hosťujúceho Kenneyho Funderburka dostal za protesty diskvalifikačnú chybu generálny manažér Prievidze Marko Batina.

Následne pri rozhodcovskom stolíku fyzicky na rozhodcu Mareka Kúkelčíka zaútočil jeden z domácich fanúšikov. Po krátkej porade trojica arbitrov rozhodla, že zápas ukončí a pobrala sa do šatní. Inter v tom čase viedol 56:49.

Prekvapení tréneri

„V prvom rade, absolútne nerozumiem tomu ukončeniu zápasu. Prečo to vlastne rozhodcovia ukončili? Áno, chápem, mali nejaké problémy s publikom, tak to mali riešiť. Mali prikázať urobiť poriadok v tej časti hľadiska, možno mali vyprázdniť celý sektor. My by sme počkali, kým to vyriešia a potom sme mohli pokračovať. Inter chcel hrať, my sme chceli hrať. Aj v posledných minútach to bol výborný zápas, ťažký duel s veľmi kvalitným súperom. Takto je to obrovská škoda pre oba tímy a samozrejme aj pre fanúšikov, ktorí si nemohli užiť fantastický zápas. Všetci sme chceli pokračovať, chceli sme vyhrať. My, celý tím Interu, všetci sme kamaráti. Na palubovke bojujeme, no mimo toho sme všetci priatelia, chceli sme pokračovať. V živote som niečo takéto nevidel,“ uviedol pre basketliga.sk v pozápasovom rozhovore kouč Prievidze Tihomir Bujan.

Do hľadiska si našlo cestu veľké množstvo priaznivcov. „Na zápase bola výborná atmosféra, hral sa bojovný duel. Neviem čo sa presne stalo, ale je to veľká škoda pre basketbal, že sa takýto šláger nedohral. Rozumiem tomu, že je to emotívne, hlavy sú horúce, ale je mi smutno z toho, že sa to takto celé skončilo. Pokiaľ ide o hráčov, tak to nebolo vôbec o nejakej negatívnej energii medzi družstvami. Bol to pekný basketbal plný zaujímavých momentov. Nemalo sa to stať, dúfam, že v budúcnosti sa už nič podobné nestane,“ povedal tréner Interu Aramis Naglič.

Vo zvyšných zápasoch 4. kola basketbalovej ligy sa darilo najmä domácim tímom. Trojice Levice, Svit a Lučenec si so svojimi súpermi poradila jednoznačnými výsledkami.