NHL: Tampa podľahla Coloradu a Černák sa pobil, Tatar asistoval pri výhre Montrealu

Tatar asistoval v presilovke pri prvom presnom zásahu Montrealu z hokejky Jordana Weala.

Gabriel Landeskog (92) z Colorada a Anthony Cirelli (71) z Tampa Bay — Foto: TASR/AP

New York 20. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar prispel v sobotu v zámorskej NHL asistenciou k víťazstvu Montrealu na ľade St. Louis 5:2. Canadiens zdolali Blues druhýkrát v ročníku, úradujúci šampión prehral už štvrtý zápas za sebou, z toho druhýkrát v riadnom hracom čase.

Tatar asistoval v presilovke pri prvom presnom zásahu hostí z hokejky Jordana Weala. Pre slovenského útočníka to bol šiesty bod (2+4) v ôsmom zápase sezóny. Gólom a asistenciou prispel k výhre "Habs" kapitán Shea Weber, Carey Price predviedol 32 úspešných zákrokov a s 325 víťazstvami sa dostal na 27. miesto historického poradia brankárov.

Montrealu pomohla chyba gólmana St. Louis

„Zdá sa, že čím som starší, tým viac sa zapisujem do štatistík. Som vďačný, že som počas kariéry mohol hrať s takými skvelými spoluhráčmi, ktorí mi pomohli vyhrať toľko zápasov," vyslovil sa Price. Hosťom pomohla k víťazstvu veľká chyba brankára "bluesmanov" Jakea Allena, ktorý za stavu 1:1 v druhej tretine iba šesť sekúnd po buly nešikovným zákrokom daroval gól Brendanovi Gallagherovi.

Jeho nahadzovaná strela od modrej čiary na prekvapenie všetkých skončila v sieti. Blues sa už z tohto úderu nedokázali spamätať. „Puk mi nejako trafil hokejku a odrazil sa do siete. Na to niet ospravedlnenia. Beriem za ten gól plnú zodpovednosť. Zobral nám vietor z plachiet. Stratili sme "momentum" a môžem za to ja," sypal si popol na hlavu Allen. Tatar počas 16:40 min. ohrozil Allena raz a odsedel si dve trestné minúty.

Stars prerušili negatívnu sériu

Toronto v zostave s obrancom Martinom Marinčinom zdolalo v noci na nedeľu Boston s Jaroslavom Halákom a Zdenom Chárom 4:3 po predĺžení. Halák vykryl 25 striel, o zisku dvoch bodov pre Maple Leafs rozhodol v 64. minúte obranca Morgan Rielly. Ten po prihrávke Austona Matthewsa prekonal Haláka strelou z prvej.

„Samozrejme, získali sme bod, ale sme sklamaní, pretože sme hrali dostatočne dobre na to, aby sme vybojovali aj dva. V druhej tretine sme podali výborný výkon, súpera sme prekorčuľovali a prestrieľali, len nám to tam nechcelo padnúť. Musíme otočiť stranu a dostať sa späť na víťaznú cestu," komentoval duel Halák. Jeho spoluhráč Zdeno Chára odohral takmer 23 minút a na bránku súpera vyslal až päť striel. Marinčin si počas 11:43 min. na ľade pripísal plusku a jednu strelu.

Dallas s Andrejom Sekerom triumfoval na ľade Philadelphie 4:1. Stars tak ukončili sériu prehier, zastavila sa na čísle päť. Sekera si počas 22:42 min. zapísal si jeden plusový bod, jednu strelu a zblokoval tri strely.

Černák sa pobil, hetrik Josta

Tampa Bay so slovenským zadákom Erikom Černákom prehrala doma s Coloradom jednoznačne 2:6. Na začiatku druhej tretiny za stavu 1:1 sa Černák po prerušení hry pobil s Mattom Calvertom. Obaja dostali 5 min. za bitku. Kým boli na trestnej lavici, strelilo Colorado tri góly a nasmerovalo sa k výhre.

Tím z Denveru natiahol bodovú sériu už na osem zápasov, len v ročníku 2000/2001 začala "lavína" sezónu dlhšou bodovou šnúrou. Výrazný podiel na triumfe Avalanche mal Tyson Jost, ktorý sa blysol hetrikom, jeho premiérovým v NHL.

„Cítim sa úžasne, je to niečo výnimočné. Ako dieťa som o tomto vždy sníval, keď som sa hral s pukom na dvore. Je to jedinečný moment," vyznal sa Jost. Černák odohral vyše 18 minút, pričom sa prezentoval aj jednou strelou a dvoma bodyčekmi.

Koniec série Pittsburghu

Hokejisti New Jersey zdolali Vancouver 1:0. V 15. minúte si strelecký účet v profilige otvoril Jack Hughes, ktorého Devils tento rok draftovali z prvého miesta. Brankár Mackenzie Blackwood dosiahol tretie čisté konto v profiligovej kariére, keď chytil všetkých 25 striel Canucks.

Pittsburgh po sérii piatich víťazstiev našiel premožiteľa, keď podľahol Vegas 0:3. Brankár "zlatých rytierov" Marc-Andre Fleury vynuloval svoj bývalý tím, keď zastavil všetkých 29 striel domácich a slávil už svoj 57. shutout v NHL.

„Naposledy, keď sme hrali v Pittsburghu, som tu dostal päťku. Chcel som sa uistiť, že sa to nestane opäť. Som rád, že sa mi darilo lepšie," povedal pre zámorské médiá Fleury, ktorý 445. víťazstvom v profiligovej kariére vyrovnal zápis Terryho Sawchuka na siedmom mieste historického poradia brankárov.

Po minisérii troch prehier sa tešili z triumfu hráči Los Angeles, ktorí zdolali doma Calary 4:1. Gólom a asistenciou sa na výhre podieľal veterán Jeff Carter. Brankár Kings Jonathan Quick mal na dosah čisté konto, ale v 58. minúte ho oň obral Mikael Backlund úspešným trestným strieľaním.