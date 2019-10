TASR

Včera o 22:00 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Boris Johnson pošle list predsedovi Európskej rady so žiadosťou o odklad brexitu

Britský premiér Boris Johnson v sobotu telefonicky odkázal predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi, že mu ešte v priebehu dňa pošle list so žiadosťou o odklad brexitu.

Boris Johnson — Foto: TASR/AP

Brusel 19. októbra (TASR) - Informovala o tom tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na zdroj z prostredia Európskej únie. „Premiér potvrdil, že dnes pošle Tuskovi list. Tusk na základe toho začne konzultácie s lídrami EÚ o tom, ako reagovať. Môže to trvať niekoľko dní," uviedol pre AFP daný zdroj.

Johnson trvá na tom, že nechce posunúť odchod Británie z EÚ za súčasný konečný termín, ktorým je 31. október, a nebude "vyjednávať" s Bruselom o takejto možnosti. Po tom, ako neuspel v sobotňajšom parlamentnom hlasovaní, ho však britské zákony zaväzujú k tomu, aby zaslal do Bruselu list so žiadosťou o odklad odchodu krajiny z Únie do 31. januára 2020, zatiaľ čo britský parlament bude pracovať na brexitovej legislatíve.

Rozhodnutie bude spočívať na ostatných 27 lídroch EÚ, ale Tusk ako šéf Európskej rady bude musieť urovnať ich názory. V jeho kompetencii je aj možnosť zvolania mimoriadneho samitu, na ktorom sa bude schvaľovať predĺženie brexitu. Johnsonov list má do Tuskovho úradu doraziť pred polnocou.