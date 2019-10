Jedenásty ročník Hviezdy deťom priniesol vyše 30 000 eur

TASR

Skvelú zábavu pre celé rodiny, osobnosti slovenského športu, vynikajúcu atmosféru a to najdôležitejšie výťažok vo výške 30 618 eur.

Trenčín 18. októbra (TASR) - Jedenásty ročník charitatívneho podujatia Hviezdy deťom priniesol všetko, čo ho zdobilo počas predchádzajúcich desiatich rokov. Skvelú zábavu pre celé rodiny, osobnosti slovenského športu, vynikajúcu atmosféru a to najdôležitejšie výťažok vo výške 30 618 eur.

Klub AS Trenčín tak vďaka podpore partnerov a mnohých osobností športového a spoločenského života venoval počas jedenástich rokov na charitatívne účely takmer 220 000 eur.

„Pred dvanástimi rokmi sme začali budovať novú športovú identitu futbalu pod Čákovým hradom. Už vtedy sme si povedali, že chceme byť klubom spájajúcim ľudí aj mimo futbalového prostredia. Veríme, že aj vďaka akcii Hviezdy deťom sa nám to darí. Sme radi, že môžeme podať pomocnú ruku a pomôcť rásť iným. AS tu je nielen pre víkendový výsledok na ihrisku, ale náš význam je oveľa širší," povedal marketingový manažér klubu Igor Schlesinger pre web AS.

Tohtoročný výťažok AS rozdelil medzi dvadsaťštyri subjektov a jednotlivcov. Niektorí z nich patria medzi známe tváre, iní získali podporu z projektu Hviezdy deťom po prvý raz. Pomoc aj tento rok smerovala prevažne hendikepovaným, deťom bojujúcim s rôznymi ochoreniami, alebo deťom, ktoré prišli o rodičov.

Podporu AS neodmietol ani ľuďom zvádzajúcim osobný boj s drogami a alkoholom. Špeciálne miesto medzi podporovateľmi podujatia má jeho generálny partner Slovenské elektrárne.

„Hviezdy deťom sú skutočne úspešný projekt. Svoju pozitívnu energiu šíri za hranice trenčianskeho regiónu. Nás veľmi teší, že energia zo Slovenských elektrární je nasmerovaná správnym smerom," povedala zástupkyňa Slovenských elektrární Lívia Nogová.

"Poďakovanie patrí všetkým partnerom a účastníkom projektu. Hviezdy deťom majú výnimočné postavenie medzi projektmi AS Trenčín. Reprezentujú filozofiu klubu, ktorá sa dlhodobo snaží napĺňať aj sociálnu a spoločenskú pozíciu v regióne," doplnila manažérka podujatí AS Trenčín a projektová manažérka Hviezdy deťom Petra Drábová.

Počas jedenástich rokov navštívilo Hviezdy deťom množstvo športových úspešných osobností z prostredia futbalu, hokeja a ďalších olympijských športov. „Túto akciu mám veľmi rád. O to viac, že sa koná v našom meste. Futbalový klub AS Trenčín urobil skvelú prácu. Veľmi im fandím a prajem, aby v tom pokračovali. Som rád, že môžeme pomáhať," nechal sa za všetkých športovcov počuť Marián Hossa.